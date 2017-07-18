18 июля 2017, 00:49

Днем насыпь на трассе М10 поплыла, вечером ее укрепили

Pазмытая дождями насыпь на 475 км федеральной магистрали М10 «Россия» в Крестецком районе Новгородской области (около деревни Зайцево) восстановлена в самые кратчайшие сроки. Напомним, что оползень имел место по причине неблагоприятных погодных условий.
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Под действием осадков на откосной части дороги за барьерным ограждением был смыт растительный грунт. Ширина размыва составила менее 2 метров. Обрушение оценивалось как незначительное и не создавало опасности дорожному движению.

Аварийно-восстановительные работы проведены без его перекрытия. Сотрудники МЧС не привлекались. Для восстановления насыпи использовано 40 кубометров грунта. Постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия осуществляет подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия». 

Интересно, что в текущем месяце уже несколько межмуниципальных и межпоселенческих дорог Новгородской области оказались размыты из-за проливных дождей.

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Днем насыпь на трассе М10 поплыла, вечером ее укрепили
Под действием осадков на откосной части дороги за барьерным ограждением был смыт растительный грунт. Ширина размыва составила менее 2 метров. Обрушение оценивалось как незначительное и не создавало опасности дорожному движению. Аварийно-восстановительные работы проведены без его перекрытия. Сотрудники МЧС не привлекались. Для восстановления насыпи использовано 40 кубометров грунта. Постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия осуществляет подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».  Интересно, что в текущем месяце уже несколько межмуниципальных и межпоселенческих дорог Новгородской области оказались размыты из-за проливных дождей.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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