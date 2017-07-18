18 июля 2017, 00:49
Днем насыпь на трассе М10 поплыла, вечером ее укрепили
Pазмытая дождями насыпь на 475 км федеральной магистрали М10 «Россия» в Крестецком районе Новгородской области (около деревни Зайцево) восстановлена в самые кратчайшие сроки. Напомним, что оползень имел место по причине неблагоприятных погодных условий.
Под действием осадков на откосной части дороги за барьерным ограждением был смыт растительный грунт. Ширина размыва составила менее 2 метров. Обрушение оценивалось как незначительное и не создавало опасности дорожному движению.
Аварийно-восстановительные работы проведены без его перекрытия. Сотрудники МЧС не привлекались. Для восстановления насыпи использовано 40 кубометров грунта. Постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия осуществляет подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».
Интересно, что в текущем месяце уже несколько межмуниципальных и межпоселенческих дорог Новгородской области оказались размыты из-за проливных дождей.
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