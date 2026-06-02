Рост утильсбора и новые правила - почему китайские марки массово уходят из РФ

2 июня 2026, 20:21
До 10 китайских автобрендов покидают Россию: что происходит на рынке
До 10 китайских автобрендов покидают Россию: что происходит на рынке
Российский авторынок переживает новый этап: сразу несколько китайских брендов объявили о планах покинуть страну. Причины - резкое увеличение утильсбора, изменение таможенных правил и отсутствие локализации. Это может серьезно повлиять на выбор и цены для покупателей уже в ближайшие месяцы.
В последние годы казалось, что китайские автомобили прочно заняли позиции на российском рынке: их доля в продажах новых машин превышала 50%, а эмблемы BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV стали привычными даже в небольших городах. Однако ситуация резко изменилась — до десяти китайских брендов готовы свернуть бизнес в России. Уже официально прекратили работу Kaiyi и Chery, формально по собственному желанию, но фактически — из-за невозможности выдержать налоговую нагрузку и новые правила.
Как отмечают эксперты, для большинства марок второго эшелона отсутствие локализации и небольшие объемы продаж делают дальнейшее присутствие бессмысленным. С 1 апреля 2026 года утильсбор увеличился настолько, что ввозить автомобили партиями стало экономически невыгодно. Дополнительно Россия меняет схему расчета утильсбора для машин из ЕАЭС: теперь таможня будет ориентироваться не на цену контракта, а на референтную стоимость по справочникам Минпромторга. Это фактически закрывает лазейку с ввозом через Казахстан, которая позволяла экономить миллионы рублей.
Власти заявляют, что такие меры направлены на защиту рынка и стимулирование реальной локализации производства. На практике же остаются только те китайские компании, которые готовы строить заводы, внедрять технологии и работать по российским налоговым правилам. Крупные игроки — Chery, Haval, Geely — уже имеют собственные сборочные мощности, способны увеличивать цены и перекладывать издержки на покупателей. Мелкие бренды, которые конкурировали скидками и «серым» импортом, просто уходят с рынка.
Для российских автолюбителей это означает сокращение выбора: останутся лишь несколько крупных китайских концернов и АвтоВАЗ, вокруг которых будет формироваться «правильная» конкуренция. Демпинговых цен и борьбы за клиента ждать не стоит — уход слабых игроков делает сильных еще свободнее в ценообразовании. Утильсбор окончательно превращается в инструмент ручного регулирования рынка: через него решается, кто останется, а кто уйдет.
Судя по имеющимся данным, уход китайских брендов может привести к дальнейшему росту цен на новые автомобили, снижению конкуренции и уменьшению доступности современных моделей для российских покупателей. Для рынка это означает переход к более закрытой и регулируемой структуре, где выживают только крупные игроки с локализованным производством. Важно учитывать, что подобные изменения уже происходили с европейскими и японскими марками, и теперь аналогичный сценарий реализуется для китайских производителей.
Интересно, что еще недавно многие шутили о засилье китайских марок на дорогах, а теперь ситуация меняется на противоположную. В ближайшие годы на рынке могут остаться только АвтоВАЗ и несколько «одобренных» китайских концернов. В этом контексте стоит обратить внимание на то, как меняется стоимость обслуживания популярных моделей: например, в материале о расходах на сервис Lada Iskra в Москве подробно разбираются нюансы, которые могут стать актуальными для многих владельцев на фоне сокращения выбора и роста цен.
Похожие материалы БАИК, СВМ, ДонгФенг, Джетта, Вэй, Рокс, Отинг, ВиДжиВи, Кайи, Чери, Хавейл, Джили
-
02.06.2026, 20:32
Почему в Германии автомобили отдают бесплатно: реальные расходы и неожиданные причины
В Германии все чаще можно встретить объявления о бесплатной передаче автомобилей. Разбираемся, какие расходы вынуждают немцев отдавать машины даром, и почему эта тенденция набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
02.06.2026, 20:27
Пять кроссоверов, которые изменили рынок: надежность, спрос и реальные минусы
Кроссоверы давно стали символом универсальности и надежности на российских дорогах. В этом рейтинге - пять моделей, которые заслужили статус легенд благодаря сочетанию практичности, спроса и реальных эксплуатационных особенностей.Читать далее
-
02.06.2026, 19:50
Возвращение «Волги»: альтернатива китайцам или копия за меньшие деньги
Volga возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями - K40, C50 и K50. Производство уже идет в Нижнем Новгороде, а цены и комплектации обещают конкуренцию китайским аналогам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
02.06.2026, 19:32
Почему у Aurus есть российская АКПП, а у Lada - до сих пор нет серийного автомата
Российские инженеры смогли разработать современную автоматическую коробку передач для Aurus, но массовые автомобили Lada так и не получили отечественный автомат. Почему отечественная АКПП не дошла до конвейера АвтоВАЗа - разбираемся в причинах и последствиях для рынка.Читать далее
-
02.06.2026, 19:25
Панорамные крыши в китайских авто: почему стекло вытесняет металл на рынке России
Панорамные крыши стали почти обязательным элементом в новых китайских автомобилях, поступающих на российский рынок. Эта тенденция меняет представления о комфорте и статусе, а также влияет на стоимость и эксплуатацию машин в условиях российского климата.Читать далее
-
02.06.2026, 18:46
Эксперты считают алкозамки неэффективными для старых автомобилей России
Обсуждается новая мера для борьбы с пьянством за рулем. Эксперты сомневаются в ее эффективности. Вопросы вызывает техническая реализация. Экономические барьеры тоже значимы.Читать далее
-
02.06.2026, 18:38
Китайские заводы начали массово воссоздавать кузова культовых автомобилей
В Китае стартовало производство кузовных деталей для классических авто. Новые технологии позволяют восстанавливать редкие машины. Узнайте, какие модели уже доступны. Оцените возможности для реставрации.Читать далее
-
02.06.2026, 17:53
В Калининграде стартовала сборка BMW X5, X6 и X7 с российскими деталями
В Калининграде возобновили выпуск BMW с местными деталями. Новые решения помогают обходить ограничения. Покупатели получают гарантию и заводскую сборку. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
02.06.2026, 17:42
Exeed показал первый снимок нового кроссовера: свежий дизайн и технологии
Компания Exeed раскрыла первое фото своей новой модели, которая обещает задать тренд в сегменте семейных кроссоверов. Мало кто знает, какие технологии и решения скрыты в деталях экстерьера. Почему этот дебют важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
02.06.2026, 17:19
Бронированный Lexus LX за 45 млн рублей: что скрывает самый дорогой внедорожник на рынке
На рынке появился уникальный Lexus LX с бронированием, который стоит как две столичные квартиры. Почему цена настолько высока, какие технологии применили и что это значит для покупателей - разбираемся, что скрывается за громкой суммой. Мало кто знает, что такие авто встречаются крайне редко.Читать далее
Похожие материалы БАИК, СВМ, ДонгФенг, Джетта, Вэй, Рокс, Отинг, ВиДжиВи, Кайи, Чери, Хавейл, Джили
-
02.06.2026, 20:32
Почему в Германии автомобили отдают бесплатно: реальные расходы и неожиданные причины
В Германии все чаще можно встретить объявления о бесплатной передаче автомобилей. Разбираемся, какие расходы вынуждают немцев отдавать машины даром, и почему эта тенденция набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
02.06.2026, 20:27
Пять кроссоверов, которые изменили рынок: надежность, спрос и реальные минусы
Кроссоверы давно стали символом универсальности и надежности на российских дорогах. В этом рейтинге - пять моделей, которые заслужили статус легенд благодаря сочетанию практичности, спроса и реальных эксплуатационных особенностей.Читать далее
-
02.06.2026, 19:50
Возвращение «Волги»: альтернатива китайцам или копия за меньшие деньги
Volga возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями - K40, C50 и K50. Производство уже идет в Нижнем Новгороде, а цены и комплектации обещают конкуренцию китайским аналогам. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
02.06.2026, 19:32
Почему у Aurus есть российская АКПП, а у Lada - до сих пор нет серийного автомата
Российские инженеры смогли разработать современную автоматическую коробку передач для Aurus, но массовые автомобили Lada так и не получили отечественный автомат. Почему отечественная АКПП не дошла до конвейера АвтоВАЗа - разбираемся в причинах и последствиях для рынка.Читать далее
-
02.06.2026, 19:25
Панорамные крыши в китайских авто: почему стекло вытесняет металл на рынке России
Панорамные крыши стали почти обязательным элементом в новых китайских автомобилях, поступающих на российский рынок. Эта тенденция меняет представления о комфорте и статусе, а также влияет на стоимость и эксплуатацию машин в условиях российского климата.Читать далее
-
02.06.2026, 18:46
Эксперты считают алкозамки неэффективными для старых автомобилей России
Обсуждается новая мера для борьбы с пьянством за рулем. Эксперты сомневаются в ее эффективности. Вопросы вызывает техническая реализация. Экономические барьеры тоже значимы.Читать далее
-
02.06.2026, 18:38
Китайские заводы начали массово воссоздавать кузова культовых автомобилей
В Китае стартовало производство кузовных деталей для классических авто. Новые технологии позволяют восстанавливать редкие машины. Узнайте, какие модели уже доступны. Оцените возможности для реставрации.Читать далее
-
02.06.2026, 17:53
В Калининграде стартовала сборка BMW X5, X6 и X7 с российскими деталями
В Калининграде возобновили выпуск BMW с местными деталями. Новые решения помогают обходить ограничения. Покупатели получают гарантию и заводскую сборку. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
02.06.2026, 17:42
Exeed показал первый снимок нового кроссовера: свежий дизайн и технологии
Компания Exeed раскрыла первое фото своей новой модели, которая обещает задать тренд в сегменте семейных кроссоверов. Мало кто знает, какие технологии и решения скрыты в деталях экстерьера. Почему этот дебют важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
02.06.2026, 17:19
Бронированный Lexus LX за 45 млн рублей: что скрывает самый дорогой внедорожник на рынке
На рынке появился уникальный Lexus LX с бронированием, который стоит как две столичные квартиры. Почему цена настолько высока, какие технологии применили и что это значит для покупателей - разбираемся, что скрывается за громкой суммой. Мало кто знает, что такие авто встречаются крайне редко.Читать далее