Рост утильсбора и новые правила - почему китайские марки массово уходят из РФ

До 10 китайских автобрендов покидают Россию: что происходит на рынке

Российский авторынок переживает новый этап: сразу несколько китайских брендов объявили о планах покинуть страну. Причины - резкое увеличение утильсбора, изменение таможенных правил и отсутствие локализации. Это может серьезно повлиять на выбор и цены для покупателей уже в ближайшие месяцы.

Российский авторынок переживает новый этап: сразу несколько китайских брендов объявили о планах покинуть страну. Причины - резкое увеличение утильсбора, изменение таможенных правил и отсутствие локализации. Это может серьезно повлиять на выбор и цены для покупателей уже в ближайшие месяцы.

В последние годы казалось, что китайские автомобили прочно заняли позиции на российском рынке: их доля в продажах новых машин превышала 50%, а эмблемы BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV стали привычными даже в небольших городах. Однако ситуация резко изменилась — до десяти китайских брендов готовы свернуть бизнес в России. Уже официально прекратили работу Kaiyi и Chery, формально по собственному желанию, но фактически — из-за невозможности выдержать налоговую нагрузку и новые правила.

Как отмечают эксперты, для большинства марок второго эшелона отсутствие локализации и небольшие объемы продаж делают дальнейшее присутствие бессмысленным. С 1 апреля 2026 года утильсбор увеличился настолько, что ввозить автомобили партиями стало экономически невыгодно. Дополнительно Россия меняет схему расчета утильсбора для машин из ЕАЭС: теперь таможня будет ориентироваться не на цену контракта, а на референтную стоимость по справочникам Минпромторга. Это фактически закрывает лазейку с ввозом через Казахстан, которая позволяла экономить миллионы рублей.

Власти заявляют, что такие меры направлены на защиту рынка и стимулирование реальной локализации производства. На практике же остаются только те китайские компании, которые готовы строить заводы, внедрять технологии и работать по российским налоговым правилам. Крупные игроки — Chery, Haval, Geely — уже имеют собственные сборочные мощности, способны увеличивать цены и перекладывать издержки на покупателей. Мелкие бренды, которые конкурировали скидками и «серым» импортом, просто уходят с рынка.

Для российских автолюбителей это означает сокращение выбора: останутся лишь несколько крупных китайских концернов и АвтоВАЗ, вокруг которых будет формироваться «правильная» конкуренция. Демпинговых цен и борьбы за клиента ждать не стоит — уход слабых игроков делает сильных еще свободнее в ценообразовании. Утильсбор окончательно превращается в инструмент ручного регулирования рынка: через него решается, кто останется, а кто уйдет.

Судя по имеющимся данным, уход китайских брендов может привести к дальнейшему росту цен на новые автомобили, снижению конкуренции и уменьшению доступности современных моделей для российских покупателей. Для рынка это означает переход к более закрытой и регулируемой структуре, где выживают только крупные игроки с локализованным производством. Важно учитывать, что подобные изменения уже происходили с европейскими и японскими марками, и теперь аналогичный сценарий реализуется для китайских производителей.

Интересно, что еще недавно многие шутили о засилье китайских марок на дорогах, а теперь ситуация меняется на противоположную. В ближайшие годы на рынке могут остаться только АвтоВАЗ и несколько «одобренных» китайских концернов. В этом контексте стоит обратить внимание на то, как меняется стоимость обслуживания популярных моделей: например, в материале о расходах на сервис Lada Iskra в Москве подробно разбираются нюансы, которые могут стать актуальными для многих владельцев на фоне сокращения выбора и роста цен.