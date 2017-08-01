1 августа 2017, 17:32

До Индии доедет самый дешевый Jeep Compass

Представители американской компании сообщили о выпуске новой версии компактного кроссовера Compass, предназначенной исключительно для индийского рынка. Чтобы завоевать популярность среди местных автолюбителей, стоимость новинки максимально снижена.
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Для того, чтобы модель сохранила статус бюджетной, альянс Fiat-Chrysler, в состав которого входит бренд Jeep, прикладывает усилия для локализации производства на территории Индии. Сейчас модель собирается на одном из индийских заводов компании. Автоэксперты делают прогнозы, что минимальная комплектация кроссовера будет стоить около 1,45 млн рупий (1,42 млн рублей). За «топовую» комплектацию придется заплатить не менее 2,05 млн рупий (примерно 2 млн рублей).

Внешне Compass очень похож на уменьшенную версию внедорожника Jeep Grand Cherokee, особенно характерной передней частью и 7-секционной решеткой радиатора. Но все же есть несколько отличительных черт. Так, создатели снабдили модель особыми трапецевидными колесными арками и 16-дюмовыми колесными дисками. Моторная линейка представлена 1,4-литровым двигателем на 162 л.с. и 2-литровым силовым агрегатом с отдачей 173 «лошади». Продажи «Компаса» на территории Индии начнутся уже в августе.

Комплектации и технические характеристики

Jeep Compass 2.4 AT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин170 / 125 при 6000
Объем двигателя2360
Тип трансмисииавтомат 6
Приводполный
Городской цикл12
Загородный цикл7.1
Смешанный цикл9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
Отзыв о Jeep Compass 2008 года
Авто на любителя. А я в числе этих любителей. Неприхотлив, удобен, практичен. Кто бы и что про него не говорил - это моя машина и моя марка.
BAZ
Отзыв о Jeep Compass 2007 года
Автомобиль не оставляет равнодушным никого! Работа двигателя в купе с вариатором на 5+, очень радует система ESP провоцирует раскружить машину на скользкой площадке, увы это сделать сложно! Салон довольно теплый, зимой выстужается не мгновенно (в сравнении с предшественницей) . Настоящий городской автомобиль ...
mashinist74
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До Индии доедет самый дешевый Jeep Compass
{{material_119570}}Для того, чтобы модель сохранила статус бюджетной, альянс Fiat-Chrysler, в состав которого входит бренд Jeep, прикладывает усилия для локализации производства на территории Индии. Сейчас модель собирается на одном из индийских заводов компании. Автоэксперты делают прогнозы, что минимальная комплектация кроссовера будет стоить около 1,45 млн рупий (1,42 млн рублей). За «топовую» комплектацию придется заплатить не менее 2,05 млн рупий (примерно 2 млн рублей).Внешне Compass очень похож на уменьшенную версию внедорожника Jeep Grand Cherokee, особенно характерной передней частью и 7-секционной решеткой радиатора. Но все же есть несколько отличительных черт. Так, создатели снабдили модель особыми трапецевидными колесными арками и 16-дюмовыми колесными дисками. Моторная линейка представлена 1,4-литровым двигателем на 162 л.с. и 2-литровым силовым агрегатом с отдачей 173 «лошади». Продажи «Компаса» на территории Индии начнутся уже в августе.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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