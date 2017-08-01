1 августа 2017, 17:32
До Индии доедет самый дешевый Jeep Compass
Представители американской компании сообщили о выпуске новой версии компактного кроссовера Compass, предназначенной исключительно для индийского рынка. Чтобы завоевать популярность среди местных автолюбителей, стоимость новинки максимально снижена.
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Внешне Compass очень похож на уменьшенную версию внедорожника Jeep Grand Cherokee, особенно характерной передней частью и 7-секционной решеткой радиатора. Но все же есть несколько отличительных черт. Так, создатели снабдили модель особыми трапецевидными колесными арками и 16-дюмовыми колесными дисками. Моторная линейка представлена 1,4-литровым двигателем на 162 л.с. и 2-литровым силовым агрегатом с отдачей 173 «лошади». Продажи «Компаса» на территории Индии начнутся уже в августе.
Комплектации и технические характеристики
|Jeep Compass 2.4 AT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|170 / 125 при 6000
|Объем двигателя
|2360
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12
|Загородный цикл
|7.1
|Смешанный цикл
|9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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12.11.2012, 12:15
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Отзывы по теме
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Авто на любителя. А я в числе этих любителей. Неприхотлив, удобен, практичен. Кто бы и что про него не говорил - это моя машина и моя марка.
Автомобиль не оставляет равнодушным никого! Работа двигателя в купе с вариатором на 5+, очень радует система ESP провоцирует раскружить машину на скользкой площадке, увы это сделать сложно! Салон довольно теплый, зимой выстужается не мгновенно (в сравнении с предшественницей) . Настоящий городской автомобиль ...
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