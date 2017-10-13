13 октября 2017, 20:00

До июля 2018-го перейдем на электронные ПТС

Переход на электронные паспорта транспортного средства завершится до 1 июля следующего года. Такие сроки указаны в соответствующем постановлении, которое подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
^

Ранее мы писали
После вступления России в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) автомобилистов ждало много новшеств. Одно ...
Читать далее
Планируется, что к июлю 2018-го техническая возможность выдавать и хранить документацию в новом виде появится у всех автопроизводителей и государственных структур. Сама система выдачи и хранения электронных ПТС будет готова до конца текущего года.

Правительство стран Евразийского экономического союза приняло решение о переходе на электронные ПТС еще в августе 2014 года. Это позволит уменьшить бумажный документооборот. Кроме того, каждый автовладелец будет иметь доступ к системе, содержащей историю автомобиля, данные прошлых собственников, информацию о страховках и ограничениях.

Эти перемены никак не коснутся покупателей новых автомобилей. Первое время приобретение транспорта будет сопровождаться выдачей привычного бумажного ПТС. Но если после 1 июля 2018 года документ будет потерян, то в обязательном порядке он заменится на электронный.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Плюсы и минусы
Электронные ПТС - удобнее, их невозможность потерять.Существует риск подделки ЭПТС.
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Выбор китайского авто
У кого есть эко-машина. За и против напишите
ignat2009
Машина для дальних поездок.
Этим летом в очередной раз убедился, что надо машина для дальних поездок, а то тепершний мой ниссанчик явно для этот не предназначен, как городской да, но не для автопутешествий. Поделитесь своими соображениями и опытом на этот счет.
MedunDoc
Lux Rent | отзывы
| Кому: mixail765 а как это Вам отказались возвращать залог если вы даже авто не взяли?)
Дмитрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория
Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 42 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
До июля 2018-го перейдем на электронные ПТС
{{material_115374}}Планируется, что к июлю 2018-го техническая возможность выдавать и хранить документацию в новом виде появится у всех автопроизводителей и государственных структур. Сама система выдачи и хранения электронных ПТС будет готова до конца текущего года. Правительство стран Евразийского экономического союза приняло решение о переходе на электронные ПТС еще в августе 2014 года. Это позволит уменьшить бумажный документооборот. Кроме того, каждый автовладелец будет иметь доступ к системе, содержащей историю автомобиля, данные прошлых собственников, информацию о страховках и ограничениях.Эти перемены никак не коснутся покупателей новых автомобилей. Первое время приобретение транспорта будет сопровождаться выдачей привычного бумажного ПТС. Но если после 1 июля 2018 года документ будет потерян, то в обязательном порядке он заменится на электронный.
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Владимирская область Чебоксары Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG