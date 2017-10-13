13 октября 2017, 20:00
До июля 2018-го перейдем на электронные ПТС
Переход на электронные паспорта транспортного средства завершится до 1 июля следующего года. Такие сроки указаны в соответствующем постановлении, которое подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Правительство стран Евразийского экономического союза приняло решение о переходе на электронные ПТС еще в августе 2014 года. Это позволит уменьшить бумажный документооборот. Кроме того, каждый автовладелец будет иметь доступ к системе, содержащей историю автомобиля, данные прошлых собственников, информацию о страховках и ограничениях.
Эти перемены никак не коснутся покупателей новых автомобилей. Первое время приобретение транспорта будет сопровождаться выдачей привычного бумажного ПТС. Но если после 1 июля 2018 года документ будет потерян, то в обязательном порядке он заменится на электронный.
Плюсы и минусы
|Электронные ПТС - удобнее, их невозможность потерять.
|Существует риск подделки ЭПТС.
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Отзывы по теме
У кого есть эко-машина. За и против напишите
Этим летом в очередной раз убедился, что надо машина для дальних поездок, а то тепершний мой ниссанчик явно для этот не предназначен, как городской да, но не для автопутешествий. Поделитесь своими соображениями и опытом на этот счет.
| Кому: mixail765 а как это Вам отказались возвращать залог если вы даже авто не взяли?)
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