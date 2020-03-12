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12 марта 2020, 15:58

До июня финские водители не будут дышать в трубку. Коронавирус, однако…

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Фото: im.mtv.fi
Пружина под названием «коронавирус» медленно, но разжимается. Количество заболеваемых на планете растет. По этой самой причине финская полиция прекращает устраивать рейды на дорогах и заставлять водителей дышать в трубку.
До июня финские водители не будут дышать в трубку Коронавирус однако

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Согласно указаниям полицейского ведомства, массовые рейды не будут проводиться как минимум до начала июня 2020 года, после чего ситуацию пересмотрят. При этом отдельные водители по-прежнему могут проверяться на предмет алкогольного опьянения посредством алкотестера.

«Мы  продолжаем следить за вождением в нетрезвом виде», - заявила журналистам старший инспектор полиции полицейского управления Хельсинки Мария Хойккала. Это означает, что тормозить машины стражи порядка будут, но теперь основным инструментом проверки состояния водителя станет не приборчик с трубкой, а профессионализм полицейского, что называется, его нюх.

Издание hs.fi напоминает своим читателям, что национальные «алкотестерные» рейды, известные как R-опросы, в стране Суоми регулярно проводятся с 1988 года. В ходе их водители систематически подвергаются проверкам на выдыхаемый воздух.

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Наши бывшие соотечественники, ныне проживающие в Скандинавии, прокомментировали новое решение властей Суоми. Мария Святский: «Как-то двояко, что ли... С одной стороны, не хочется видеть пьяных за рулём. Но если есть риск распространения, и они сделали сами такой выбор, наверное, это оправданно. Лично мне это не нравится».

Tatjana Kustova: «Полиция отменяет проверку водителей на алкогольное опьянение путём выдоха в связи с коронавирусом. Тормозить будут, но дышать не будут заставлять. Это понятно, ведь есть и другие методы проверки».

Elena Tuomela: «Насколько я понимаю, у алкотестеров же одноразовые наконечники? Или нет»? Илья Кемов: «Зато мы в Эстонии моем руки, однако походу это не помогает».

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До июня финские водители не будут дышать в трубку. Коронавирус, однако…
{{material_129194}} Согласно указаниям полицейского ведомства, массовые рейды не будут проводиться как минимум до начала июня 2020 года, после чего ситуацию пересмотрят. При этом отдельные водители по-прежнему могут проверяться на предмет алкогольного опьянения посредством алкотестера. «Мы  продолжаем следить за вождением в нетрезвом виде», - заявила журналистам старший инспектор полиции полицейского управления Хельсинки Мария Хойккала. Это означает, что тормозить машины стражи порядка будут, но теперь основным инструментом проверки состояния водителя станет не приборчик с трубкой, а профессионализм полицейского, что называется, его нюх.Издание hs.fi напоминает своим читателям, что национальные «алкотестерные» рейды, известные как R-опросы, в стране Суоми регулярно проводятся с 1988 года. В ходе их водители систематически подвергаются проверкам на выдыхаемый воздух. {{material_125082}} Сообщается, что на сегодняшний день в Финляндии подтверждено 59 случаев заболевания коронавирусом. Число подобных инфекций в других скандинавских странах в последние дни также слегка увеличилось. Минздравы Швеции, Норвегии и Дании проинформировали, что количество случаев заражения в Финляндии в несколько раз превышает их число.Наши бывшие соотечественники, ныне проживающие в Скандинавии, прокомментировали новое решение властей Суоми. Мария Святский: «Как-то двояко, что ли... С одной стороны, не хочется видеть пьяных за рулём. Но если есть риск распространения, и они сделали сами такой выбор, наверное, это оправданно. Лично мне это не нравится».Tatjana Kustova: «Полиция отменяет проверку водителей на алкогольное опьянение путём выдоха в связи с коронавирусом. Тормозить будут, но дышать не будут заставлять. Это понятно, ведь есть и другие методы проверки». Elena Tuomela: «Насколько я понимаю, у алкотестеров же одноразовые наконечники? Или нет»? Илья Кемов: «Зато мы в Эстонии моем руки, однако походу это не помогает».
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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