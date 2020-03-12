До июня финские водители не будут дышать в трубку. Коронавирус, однако…
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«Мы продолжаем следить за вождением в нетрезвом виде», - заявила журналистам старший инспектор полиции полицейского управления Хельсинки Мария Хойккала. Это означает, что тормозить машины стражи порядка будут, но теперь основным инструментом проверки состояния водителя станет не приборчик с трубкой, а профессионализм полицейского, что называется, его нюх.
Издание hs.fi напоминает своим читателям, что национальные «алкотестерные» рейды, известные как R-опросы, в стране Суоми регулярно проводятся с 1988 года. В ходе их водители систематически подвергаются проверкам на выдыхаемый воздух.
Наши бывшие соотечественники, ныне проживающие в Скандинавии, прокомментировали новое решение властей Суоми. Мария Святский: «Как-то двояко, что ли... С одной стороны, не хочется видеть пьяных за рулём. Но если есть риск распространения, и они сделали сами такой выбор, наверное, это оправданно. Лично мне это не нравится».
Tatjana Kustova: «Полиция отменяет проверку водителей на алкогольное опьянение путём выдоха в связи с коронавирусом. Тормозить будут, но дышать не будут заставлять. Это понятно, ведь есть и другие методы проверки».
Elena Tuomela: «Насколько я понимаю, у алкотестеров же одноразовые наконечники? Или нет»? Илья Кемов: «Зато мы в Эстонии моем руки, однако походу это не помогает».
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