1 февраля 2018, 12:38

До конца февраля покупка кроссоверов Suzuki будет особо выгодной

C 1 февраля текущего года вседорожные Vitara и SX4 2018 года выпуска будут предлагаться в российских дилерских центрах Suzuki на специальных условиях. Об этом говорится в сообщении компании-импортера.
^

Выгода при покупке Vitara с учётом спецпрограмм Suzuki Finance и Trade-in составит 80 000 рублей. При этом SX4 2018 года производства по обеим программам доступен со скидкой 70 000 рублей.

И тот, и другой автомобили можно приобрести с одновременным использованием спепрограмм Suzuki Direct и Trade-in. Здесь будет действовать сниженная процентная ставка от 6,5% плюс дополнительная розничная выгода в размере 40 000 рублей.

Вся информация о специальных предложениях и наличии автомобилей 2018 года выпуска имеется в любом из 52 официальных дилеров Suzuki. Срок действия акции - до 28 февраля 2018 года.

От себя добавим, что по итогам минувшего года усилиями всех дилеров в России было реализовано 5001 новый автомобиль Suzuki. Это на 11% превысило показатель 2016-го. 

Купить авто Сузуки Витара, СХ4, СХ 4, С кросс

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Suzuki Vitara
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
Сергей
Форум Suzuki SX4 S-Cross
Я куплю этот автомобиль в конце года, тест драйв успешно. Сейчас Sx4.
Евгений
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
весьма привлекательная машина (кроме цены ес-ессно) вопрос как продаваться будет при такой стоимости. Не раскрыта тема езды на ручке а это как раз интереснее.
рулер
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Suzuki Автомудрость Suzuki АвтоПитер Suzuki Дизайн и тюнинг Suzuki Новинки и концепт кары Suzuki Новости и акции автосалонов Suzuki Автосалоны и дилеры марки Suzuki Аренда и прокат авто марки Suzuki Автоклубы и форумы автозавчастей марки Suzuki Автосервисы и магазины автозапчастей марки Suzuki
Главные материалы
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Suzuki Vitara
Объявления о продаже Suzuki Vitara
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 44 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
До конца февраля покупка кроссоверов Suzuki будет особо выгодной
Выгода при покупке Vitara с учётом спецпрограмм Suzuki Finance и Trade-in составит 80 000 рублей. При этом SX4 2018 года производства по обеим программам доступен со скидкой 70 000 рублей. И тот, и другой автомобили можно приобрести с одновременным использованием спепрограмм Suzuki Direct и Trade-in. Здесь будет действовать сниженная процентная ставка от 6,5% плюс дополнительная розничная выгода в размере 40 000 рублей.Вся информация о специальных предложениях и наличии автомобилей 2018 года выпуска имеется в любом из 52 официальных дилеров Suzuki. Срок действия акции - до 28 февраля 2018 года.От себя добавим, что по итогам минувшего года усилиями всех дилеров в России было реализовано 5001 новый автомобиль Suzuki. Это на 11% превысило показатель 2016-го. 
2018-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новосибирск Калининград Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG