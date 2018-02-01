До конца февраля покупка кроссоверов Suzuki будет особо выгодной
Выгода при покупке Vitara с учётом спецпрограмм Suzuki Finance и Trade-in составит 80 000 рублей. При этом SX4 2018 года производства по обеим программам доступен со скидкой 70 000 рублей.
И тот, и другой автомобили можно приобрести с одновременным использованием спепрограмм Suzuki Direct и Trade-in. Здесь будет действовать сниженная процентная ставка от 6,5% плюс дополнительная розничная выгода в размере 40 000 рублей.
Вся информация о специальных предложениях и наличии автомобилей 2018 года выпуска имеется в любом из 52 официальных дилеров Suzuki. Срок действия акции - до 28 февраля 2018 года.
От себя добавим, что по итогам минувшего года усилиями всех дилеров в России было реализовано 5001 новый автомобиль Suzuki. Это на 11% превысило показатель 2016-го.
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