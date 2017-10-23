23 октября 2017, 20:00
До конца года в Мексику приедут 90 автомобилей «УАЗ»
Ульяновский автомобильный завод сообщил о начале поставок своих внедорожников на рынок Мексики. Первая партия в количестве 39 единиц уже отправлена на другой континент.
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Как сообщают представители «УАЗ», автомобили отправляются для частных клиентов, но завод не исключает возможности снабжения спецслужб своими автомобилями. В перспективе российские внедорожники будут поставляться для спасателей, пожарных и медиков.
Как сообщалось ранее, Ульяновский автозавод представил новую линейку автомобилей, созданных для пограничной службы и перевозки заключенных. Модели получили специальное оборудование для силовых ведомств.
Комплектации и технические характеристики
|УАЗ Hunter Классик 2.7 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|128
|Объем двигателя
|2693
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|13.2
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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