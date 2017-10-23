23 октября 2017, 20:00

До конца года в Мексику приедут 90 автомобилей «УАЗ»

Ульяновский автомобильный завод сообщил о начале поставок своих внедорожников на рынок Мексики. Первая партия в количестве 39 единиц уже отправлена на другой континент.
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Мексика получит модель «УАЗ Хантер». В ближайших планах предприятия - отправить еще 48 транспортных средств, среди которых будут «Патриот», «Хантер» и «Профи». В следующем году завод поставит еще 134 автомобиля на южноамериканский рынок.

Как сообщают представители «УАЗ», автомобили отправляются для частных клиентов, но завод не исключает возможности снабжения спецслужб своими автомобилями. В перспективе российские внедорожники будут поставляться для спасателей, пожарных и медиков.

Как сообщалось ранее, Ульяновский автозавод представил новую линейку автомобилей, созданных для пограничной службы и перевозки заключенных. Модели получили специальное оборудование для силовых ведомств.

Комплектации и технические характеристики

УАЗ Hunter Классик 2.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин128
Объем двигателя2693
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл13.2
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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aspin
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Василь
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Алексей Кузнецов
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До конца года в Мексику приедут 90 автомобилей «УАЗ»
{{material_121393}}Мексика получит модель «УАЗ Хантер». В ближайших планах предприятия - отправить еще 48 транспортных средств, среди которых будут «Патриот», «Хантер» и «Профи». В следующем году завод поставит еще 134 автомобиля на южноамериканский рынок.Как сообщают представители «УАЗ», автомобили отправляются для частных клиентов, но завод не исключает возможности снабжения спецслужб своими автомобилями. В перспективе российские внедорожники будут поставляться для спасателей, пожарных и медиков.Как сообщалось ранее, Ульяновский автозавод представил новую линейку автомобилей, созданных для пограничной службы и перевозки заключенных. Модели получили специальное оборудование для силовых ведомств.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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