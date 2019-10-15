15 октября 2019, 00:29
До открытия Callday 2019 осталась неделя
- 289
- 0
Фото: Calltouch
Компании Calltouch и МегаФон проведут крупнейшую конференцию про бизнес, маркетинг и сквозную аналитику – Callday 2019. Мероприятие состоится 22 октября в Москве на ВТБ Арене. Участие бесплатное.
Фото: Calltouch
Ранее мы писали
Потенциальные клиенты часто жалуются, что не могут дозвониться в автосалон. На первый взгляд, ничего страшного ...Читать далее
Компания Calltouch представит исследование рынка платной рекламы и покажет его срез по топ-вертикалям. МегаФон расскажет про трудности выхода на новые рынки. Dostavista Global поведает о допустимом пороге риска и о том, как относиться к собственным ошибкам, чтобы двигаться еще быстрее. ВсеИнструменты.ру откроют секреты выстраивания коммуникации с клиентом. Представители amoCRM поделятся ошибками и победами на пути к созданию популярного IT-продукта. Ярмарка Мастеров расскажет о необходимости быстрого реагирования на новые «вызовы», а ЦИАН – о том, как за последние 5 лет они прошли путь от небольшой компании до лидера отрасли. Tilda Publishing раскроет тайну «трех китов» успешного digital-бизнеса, а в Hoff дадут рекомендации, как развивать компанию в постоянно меняющихся условиях рынка.
Главная задача, которую ставят перед собой организаторы Callday 2019 – вдохновить участников конференции на новые проекты и развитие бизнеса. В рамках конференции участники смогут не только получить новые идеи, но также и установить полезные знакомства. Участие в мероприятии бесплатное. Требуется только предварительная регистрация на сайте http://callday.ru.
Быстро меняющаяся ситуация современного общества диктует новые законы: любому предпринимателю или неравнодушному сотруднику компании важно постоянно получать новые знания и быть в курсе событий. До встречи на Callday 2019!
Дата проведения: 22 октября 2019
Сбор гостей: 09.30
Начало конференции: 10.30
Место проведения: ВТБ Арена (стадион Динамо, Ледовая арена)
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве