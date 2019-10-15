Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
15 октября 2019, 00:29

До открытия Callday 2019 осталась неделя

  • 289
  • 0
Фото: Calltouch
Компании Calltouch и МегаФон проведут крупнейшую конференцию про бизнес, маркетинг и сквозную аналитику – Callday 2019. Мероприятие состоится 22 октября в Москве на ВТБ Арене. Участие бесплатное.
До открытия Callday 2019 осталась неделя

Фото: Calltouch

Ранее мы писали
Потенциальные клиенты часто жалуются, что не могут дозвониться в автосалон. На первый взгляд, ничего страшного ...
Читать далее
Callday 2019 – самое масштабное событие для предпринимателей, директоров по маркетингу и маркетологов. Ожидается 5 000 участников в офлайне и 10 000 человек на онлайн-трансляции. Историями своего успеха и построения бизнеса с нуля поделятся основатели и руководители компаний Calltouch, МегаФон, Hoff, amoCRM, ЦИАН, Dostavista Global, ВсеИнструменты.ру, Tilda Publishing и Ярмарка Мастеров. Они расскажут с чего начинали, как удалось привлечь первых клиентов и что было сделано, чтобы заполучить последующих.

Компания Calltouch представит исследование рынка платной рекламы и покажет его срез по топ-вертикалям. МегаФон расскажет про трудности выхода на новые рынки. Dostavista Global поведает о допустимом пороге риска и о том, как относиться к собственным ошибкам, чтобы двигаться еще быстрее. ВсеИнструменты.ру откроют секреты выстраивания коммуникации с клиентом. Представители amoCRM поделятся ошибками и победами на пути к созданию популярного IT-продукта. Ярмарка Мастеров расскажет о необходимости быстрого реагирования на новые «вызовы», а ЦИАН – о том, как за последние 5 лет они прошли путь от небольшой компании до лидера отрасли. Tilda Publishing раскроет тайну «трех китов» успешного digital-бизнеса, а в Hoff дадут рекомендации, как развивать компанию в постоянно меняющихся условиях рынка.

Главная задача, которую ставят перед собой организаторы Callday 2019 – вдохновить участников конференции на новые проекты и развитие бизнеса. В рамках конференции участники смогут не только получить новые идеи, но также и установить полезные знакомства. Участие в мероприятии бесплатное. Требуется только предварительная регистрация на сайте http://callday.ru.

Быстро меняющаяся ситуация современного общества диктует новые законы: любому предпринимателю или неравнодушному сотруднику компании важно постоянно получать новые знания и быть в курсе событий. До встречи на Callday 2019!

Дата проведения: 22 октября 2019
Сбор гостей: 09.30
Начало конференции: 10.30
Место проведения: ВТБ Арена (стадион Динамо, Ледовая арена)
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Эксперты рассказали, как продлить ресурс двигателя
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 68 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
До открытия Callday 2019 осталась неделя
{{material_127148}}Callday 2019 – самое масштабное событие для предпринимателей, директоров по маркетингу и маркетологов. Ожидается 5 000 участников в офлайне и 10 000 человек на онлайн-трансляции. Историями своего успеха и построения бизнеса с нуля поделятся основатели и руководители компаний Calltouch, МегаФон, Hoff, amoCRM, ЦИАН, Dostavista Global, ВсеИнструменты.ру, Tilda Publishing и Ярмарка Мастеров. Они расскажут с чего начинали, как удалось привлечь первых клиентов и что было сделано, чтобы заполучить последующих.Компания Calltouch представит исследование рынка платной рекламы и покажет его срез по топ-вертикалям. МегаФон расскажет про трудности выхода на новые рынки. Dostavista Global поведает о допустимом пороге риска и о том, как относиться к собственным ошибкам, чтобы двигаться еще быстрее. ВсеИнструменты.ру откроют секреты выстраивания коммуникации с клиентом. Представители amoCRM поделятся ошибками и победами на пути к созданию популярного IT-продукта. Ярмарка Мастеров расскажет о необходимости быстрого реагирования на новые «вызовы», а ЦИАН – о том, как за последние 5 лет они прошли путь от небольшой компании до лидера отрасли. Tilda Publishing раскроет тайну «трех китов» успешного digital-бизнеса, а в Hoff дадут рекомендации, как развивать компанию в постоянно меняющихся условиях рынка.Главная задача, которую ставят перед собой организаторы Callday 2019 – вдохновить участников конференции на новые проекты и развитие бизнеса. В рамках конференции участники смогут не только получить новые идеи, но также и установить полезные знакомства. Участие в мероприятии бесплатное. Требуется только предварительная регистрация на сайте http://callday.ru.Быстро меняющаяся ситуация современного общества диктует новые законы: любому предпринимателю или неравнодушному сотруднику компании важно постоянно получать новые знания и быть в курсе событий. До встречи на Callday 2019!Дата проведения: 22 октября 2019Сбор гостей: 09.30Начало конференции: 10.30Место проведения: ВТБ Арена (стадион Динамо, Ледовая арена)Адрес: Москва, Ленинградский проспект, дом 36, корпус 13
2019-10-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Саратов Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.