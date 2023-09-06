До Петербурга не доехала фура с 15 тоннами безалкогольного пива (таможенники нашли в нем этиловый спирт)

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В Челябинской области таможенники остановили фуру с пивом. По документам груз следовал из Казахстана в Санкт-Петербург, а в 312 пятидесятилитровых емкостях должно было находиться безалкогольное пиво. Напиток направили на экспертизу, которая показала наличие в нем этилового спирта, пишет портал Gazeta.SPb . При этом соответствующая маркировка на пиве отсутствовала.

Таможенники задержали груз. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.171.1 УК РФ. Оценочная стоимость пива составляет 1,5 млн рублей. По словам замначальника Челябинской таможни Дениса Цымбала, в 2023 году уже выявлено 12 подобных случаев. «Неправильное» пиво, скорее всего, отправят обратно в Казахстан.

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