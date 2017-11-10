10 ноября 2017, 18:07

До премьеры Aston Martin Vantage осталось меньше двух недель

Новый спорткар Aston Martin Vantage, построенный на укороченной версии алюминиевой архитектуры от D11, дебютирует 21 ноября 2017 года. Производитель опубликовал очередной тизер своей готовящейся модели.
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Aston Martin V8 Vantage
Выпускается с 2003 г.
Новый от 5 634 181 до 6 579 514 Р
Ожидается, что новинка получит единую стилистику с последними автомобилями компании, а некоторые элементы позаимствует от гоночного гиперкара Vulcan. Скорее всего, новая генерация будет превосходит по габаритам актуальную версию.

В движение Vantage будет приводить 4-литровый двигатель V8 с наддувом от Mercedes-AMG. Также покупателям будет доступна версия с 5,2-литровым мотором V12. По предварительным данным, отдача последнего агрегата составит около 600 «лошадей».

В планах автопроизводителя в ближайшие годы представить еще несколько новинок. Это позволит к 2020 году полностью обновить свой модельный ряд. Такой план развития называется Second Century и является самым крупным инвестиционным проектом за всю историю марки, которая началась более ста лет назад.

Новинки и концепт кары Астон Мартин В8 Вантаж

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Форум Aston Martin DB9
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Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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Кирилл Шинкаренко
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До премьеры Aston Martin Vantage осталось меньше двух недель
{{model_1778}}Ожидается, что новинка получит единую стилистику с последними автомобилями компании, а некоторые элементы позаимствует от гоночного гиперкара Vulcan. Скорее всего, новая генерация будет превосходит по габаритам актуальную версию.В движение Vantage будет приводить 4-литровый двигатель V8 с наддувом от Mercedes-AMG. Также покупателям будет доступна версия с 5,2-литровым мотором V12. По предварительным данным, отдача последнего агрегата составит около 600 «лошадей».В планах автопроизводителя в ближайшие годы представить еще несколько новинок. Это позволит к 2020 году полностью обновить свой модельный ряд. Такой план развития называется Second Century и является самым крупным инвестиционным проектом за всю историю марки, которая началась более ста лет назад.
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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