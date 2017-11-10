10 ноября 2017, 18:07
До премьеры Aston Martin Vantage осталось меньше двух недель
Новый спорткар Aston Martin Vantage, построенный на укороченной версии алюминиевой архитектуры от D11, дебютирует 21 ноября 2017 года. Производитель опубликовал очередной тизер своей готовящейся модели.
Aston Martin V8 Vantage
Выпускается с 2003 г.
Новый от 5 634 181 до 6 579 514 Р
В движение Vantage будет приводить 4-литровый двигатель V8 с наддувом от Mercedes-AMG. Также покупателям будет доступна версия с 5,2-литровым мотором V12. По предварительным данным, отдача последнего агрегата составит около 600 «лошадей».
В планах автопроизводителя в ближайшие годы представить еще несколько новинок. Это позволит к 2020 году полностью обновить свой модельный ряд. Такой план развития называется Second Century и является самым крупным инвестиционным проектом за всю историю марки, которая началась более ста лет назад.
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Отзывы по теме
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