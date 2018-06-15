15 июня 2018, 17:30

До России добрался Bentley Bentayga с 550-сильным V8

Российские дилеры Bentley начали принимать заказы на кроссовер Bentayga, оснащенный новым бензиновым V8 мощностью 550 л.с. Цена версии начинается от 13 млн рублей, что всего на 500 тысяч дороже базовой дизельной модификации.
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  До России добрался Bentley Bentayga с 550-сильным V8 Bentley Bentayga До России добрался Bentley Bentayga с 550-сильным V8 Bentley Bentayga До России добрался Bentley Bentayga с 550-сильным V8 Bentley Bentayga До России добрался Bentley Bentayga с 550-сильным V8 Bentley Bentayga До России добрался Bentley Bentayga с 550-сильным V8 Bentley Bentayga До России добрался Bentley Bentayga с 550-сильным V8
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Bentley Bentayga 4.0 АТ 4х4
4 л, 550 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 4.5 с, 290 км/ч
5141 x 1998 x 1742 мм
полный
АИ-95, 11.4 л на 100 км
Все характеристики
Аналогичной бензиновой «восьмеркой» оснащаются «коллеги» Bentayga по концерну Volkswagen – Porsche Cayennе и Lamborghini Urus. Новый битурбо агрегат объемом 4,0 литра выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Мотор работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической «коробкой». С места до 100 км/ч британский кроссовер разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 км/ч.
 
Публичный дебют Bentayga V8 прошел в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве. О спортивном характере модели свидетельствуют сдвоенные патрубки выпускной системы, красные суппорты и карбон-керамические тормозные диски (400-миллиметровые спереди и 370-миллиметровые сзади), которые доступны в качестве опции. В отделке интерьера Bentayga V8 используется кожа и дерево в сочетании с передовыми технологиями. Некоторые элементы салона выполнены из полированного углепластика.

Цена новой бензиновой версии начинается от 12 990 000 рублей. До сих пор в России предлагалось только две модификации Bentayga: дизельная с 435-сильной «восьмеркой» и топовая бензиновая W12 мощностью 608 л.с. (от 16 млн рублей).
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Комментарии
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Отзывы по теме
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
Bentley привез в Женеву Bentayga V8
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Олег
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
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До России добрался Bentley Bentayga с 550-сильным V8
{{params_58942}}Аналогичной бензиновой «восьмеркой» оснащаются «коллеги» Bentayga по концерну Volkswagen – Porsche Cayennе и Lamborghini Urus. Новый битурбо агрегат объемом 4,0 литра выдает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Мотор работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической «коробкой». С места до 100 км/ч британский кроссовер разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 290 км/ч. Публичный дебют Bentayga V8 прошел в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве. О спортивном характере модели свидетельствуют сдвоенные патрубки выпускной системы, красные суппорты и карбон-керамические тормозные диски (400-миллиметровые спереди и 370-миллиметровые сзади), которые доступны в качестве опции. В отделке интерьера Bentayga V8 используется кожа и дерево в сочетании с передовыми технологиями. Некоторые элементы салона выполнены из полированного углепластика.Цена новой бензиновой версии начинается от 12 990 000 рублей. До сих пор в России предлагалось только две модификации Bentayga: дизельная с 435-сильной «восьмеркой» и топовая бензиновая W12 мощностью 608 л.с. (от 16 млн рублей).
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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