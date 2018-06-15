15 июня 2018, 17:30
До России добрался Bentley Bentayga с 550-сильным V8
Российские дилеры Bentley начали принимать заказы на кроссовер Bentayga, оснащенный новым бензиновым V8 мощностью 550 л.с. Цена версии начинается от 13 млн рублей, что всего на 500 тысяч дороже базовой дизельной модификации.
|Bentley Bentayga 4.0 АТ 4х4
|4 л, 550 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 4.5 с, 290 км/ч
|5141 x 1998 x 1742 мм
|полный
|АИ-95, 11.4 л на 100 км
|Все характеристики
Публичный дебют Bentayga V8 прошел в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве. О спортивном характере модели свидетельствуют сдвоенные патрубки выпускной системы, красные суппорты и карбон-керамические тормозные диски (400-миллиметровые спереди и 370-миллиметровые сзади), которые доступны в качестве опции. В отделке интерьера Bentayga V8 используется кожа и дерево в сочетании с передовыми технологиями. Некоторые элементы салона выполнены из полированного углепластика.
Цена новой бензиновой версии начинается от 12 990 000 рублей. До сих пор в России предлагалось только две модификации Bentayga: дизельная с 435-сильной «восьмеркой» и топовая бензиновая W12 мощностью 608 л.с. (от 16 млн рублей).
Новости и статьи по теме
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Bentley. Вперед, сохраняя принципы
26.11.2014, 08:44
Rolls Royce или Bentley - кто лучше?
14.01.2014, 16:22
Что мы увидели на ММАС-2012
29.08.2012, 22:17
«Люкс» растет быстрее рынка
13.02.2011, 21:46
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
15.06.2018, 08:30
Новости и статьи по теме
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Bentley. Вперед, сохраняя принципы
26.11.2014, 08:44
Rolls Royce или Bentley - кто лучше?
14.01.2014, 16:22
Что мы увидели на ММАС-2012
29.08.2012, 22:17
«Люкс» растет быстрее рынка
13.02.2011, 21:46
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
15.06.2018, 08:30
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
спасибо за инфу.
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Хорошая машина, мне бы такую.
Интересные разделы
АвтоМосква Bentley Автомудрость Bentley АвтоПитер Bentley Дизайн и тюнинг Bentley Новинки и концепт кары Bentley Новости и акции автосалонов Bentley Автосалоны и дилеры марки Bentley Аренда и прокат авто марки Bentley Автоклубы и форумы автозавчастей марки Bentley Автосервисы и магазины автозапчастей марки Bentley
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное