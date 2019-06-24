До России добрался корабль будущего от Toyota
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Energy Observer построен на базе спортивного катамарана и оснащен силовой установкой, использующей три источника энергии (солнце, ветер и гидрокинетику) и две технологии хранения энергии (аккумуляторные батареи и водородные топливные элементы). Производство водорода для топливных элементов происходит прямо на борту посредством электролиза забортной воды. Общая площадь солнечных панелей — 170 квадратных метров.
В 2017 году при поддержке Toyota Energy Observer отправился в 6-летнее кругосветное путешествие, во время которого посетит 50 стран и сделает 101 остановку. Экспедиция необходима, чтобы протестировать в экстремальных условиях технологии, которые создадут основу для энергетических сетей будущего и применение которых будет возможно на суше.
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