24 июня 2019, 13:19

До России добрался корабль будущего от Toyota

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Toyota привезла в Россию первое в мире судно на водородных топливных элементах Energy Observer. Новинка зашла в порт Санкт-Петербурга и совершила 41 остановку в рамках североевропейского этапа своего кругосветного путешествия.

Energy Observer построен на базе спортивного катамарана и оснащен силовой установкой, использующей три источника энергии (солнце, ветер и гидрокинетику) и две технологии хранения энергии (аккумуляторные батареи и водородные топливные элементы). Производство водорода для топливных элементов происходит прямо на борту посредством электролиза забортной воды.  Общая площадь солнечных панелей — 170 квадратных метров.

В 2017 году при поддержке Toyota Energy Observer отправился в 6-летнее кругосветное путешествие, во время которого посетит 50 стран и сделает 101 остановку. Экспедиция необходима, чтобы протестировать в экстремальных условиях технологии, которые создадут основу для энергетических сетей будущего и применение которых будет возможно на суше.


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До России добрался корабль будущего от Toyota
Energy Observer построен на базе спортивного катамарана и оснащен силовой установкой, использующей три источника энергии (солнце, ветер и гидрокинетику) и две технологии хранения энергии (аккумуляторные батареи и водородные топливные элементы). Производство водорода для топливных элементов происходит прямо на борту посредством электролиза забортной воды.  Общая площадь солнечных панелей — 170 квадратных метров.В 2017 году при поддержке Toyota Energy Observer отправился в 6-летнее кругосветное путешествие, во время которого посетит 50 стран и сделает 101 остановку. Экспедиция необходима, чтобы протестировать в экстремальных условиях технологии, которые создадут основу для энергетических сетей будущего и применение которых будет возможно на суше.
2019-06-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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