31 октября 2017, 17:02

До России добрался особый Hyundai Grand Santa Fe

Компания Hyundai намерена вывести на российский рынок особою модификацию кроссовера Santa Fe. Версия получила название Limited Edition. Всего в продаже появятся 202 особенных паркетника.
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Hyundai Grand Santa Fe Style 2.2 AT 4x4
2.2 л, 200 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 10.3 с, 200 км/ч
4915 x 1885 x 1685 мм
полный
ДТ, 8.0 л на 100 км
2 624 000 руб
Все характеристики
Hyundai Grand Santa Fe Limited Edition получил 2,2-литровый турбированный двигатель на «тяжелом» топливе, выдающий 200 «лошадей». Мотор сопряжен с 6-скоростной автоматической коробкой передач и полноприводной системой.

Несмотря на название, говорящее о специальном выпуске, это исполнение не является топовым. Модель в версии Limited Edition занимает место между базовой комплектацией Family и более «богатой» модификацией Style.

Ограниченный выпуск отличается от стандартного исполнения специальным перечнем опций, которые повышают уровень комфорта и безопасности для водителя и пассажиров. Так, кроссовер оснащен семью «эйрбегами», в том числе и коленной подушкой для водителя, функцией бесключевого доступа в салон, запуском двигателя кнопкой, ассистентом парковки, электромеханическим «ручником» с функцией Autohold. Также будущему владельцу будет доступен панорамный люк с автоматической шторкой.

Российским покупателям новинка доступна по цене от 2 599 000 рублей.

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До России добрался особый Hyundai Grand Santa Fe
{{params_55495}}Hyundai Grand Santa Fe Limited Edition получил 2,2-литровый турбированный двигатель на «тяжелом» топливе, выдающий 200 «лошадей». Мотор сопряжен с 6-скоростной автоматической коробкой передач и полноприводной системой.Несмотря на название, говорящее о специальном выпуске, это исполнение не является топовым. Модель в версии Limited Edition занимает место между базовой комплектацией Family и более «богатой» модификацией Style.Ограниченный выпуск отличается от стандартного исполнения специальным перечнем опций, которые повышают уровень комфорта и безопасности для водителя и пассажиров. Так, кроссовер оснащен семью «эйрбегами», в том числе и коленной подушкой для водителя, функцией бесключевого доступа в салон, запуском двигателя кнопкой, ассистентом парковки, электромеханическим «ручником» с функцией Autohold. Также будущему владельцу будет доступен панорамный люк с автоматической шторкой.Российским покупателям новинка доступна по цене от 2 599 000 рублей.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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