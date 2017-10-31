До России добрался особый Hyundai Grand Santa Fe
|Hyundai Grand Santa Fe Style 2.2 AT 4x4
|2.2 л, 200 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 10.3 с, 200 км/ч
|4915 x 1885 x 1685 мм
|полный
|ДТ, 8.0 л на 100 км
|2 624 000 руб
|Все характеристики
Несмотря на название, говорящее о специальном выпуске, это исполнение не является топовым. Модель в версии Limited Edition занимает место между базовой комплектацией Family и более «богатой» модификацией Style.
Ограниченный выпуск отличается от стандартного исполнения специальным перечнем опций, которые повышают уровень комфорта и безопасности для водителя и пассажиров. Так, кроссовер оснащен семью «эйрбегами», в том числе и коленной подушкой для водителя, функцией бесключевого доступа в салон, запуском двигателя кнопкой, ассистентом парковки, электромеханическим «ручником» с функцией Autohold. Также будущему владельцу будет доступен панорамный люк с автоматической шторкой.
Российским покупателям новинка доступна по цене от 2 599 000 рублей.
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