До России добрался роскошный бизнес-седан Lexus: все подробности и цены
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Внешне новинку можно опознать по затемнённой решётке радиатора, колесным дискам нового дизайна и L-образными фарами в духе дизайн-философии L-Finesse. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками: Sonic Platinum с игрой теней и Sonic Grey с глянцевым эффектом. Появился и эксклюзивный цвет салона Mauve в коричневых тонах.
Покупатели смогут выбирать из трех версий: Lexus ES 200 (2,0 литра, 150 сил), Lexus ES 250 (2,5 литра, 200 сил) и Lexus ES 350 (3,5 литра, 249 сил). Базовая комплектация Comfort (от 3 514 000 рублей) получила светодиодную оптику, 10-подушек безопасности, люк с электроприводом, двухзонный климат-контроль и ионизатор воздуха Nanoe. На следующем уровне Advance (от 3 836 000 рублей) появляется беспроводная зарядка для смартфона, навигатор с картой России и обогрев руля.
Комплектация Premium (от 4 395 000 рублей) получил комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ нового поколения и систему адаптивного управления дальним светом BladeScan Type AHS, сервопривод багажника с бесконтактным сенсором. Топовая комплектация Luxury (от 4 828 000 рублей) отличается отделкой из анилиновой кожи, цветным проекционных экраном, обогревом и электроприводом задних сидений, а также премиальной аудиосистемой Mark Levinson.
Версия F Sport (от 4 028 000 рублей) по традиции получила агрессивный обвес, 18-дюймовые колеса, спортивные кресла и алюминиевые накладки на педали и пороги. Комплектация дополнена адаптивной регулируемой подвеской (AVS).
- 3 799 000 РLexus ES 2020 в Москве
- 2 797 000 РLexus ES 2017 в Москве
- 3 450 000 РLexus ES 2021 в Москве
- 2 975 000 РLexus ES 2019 в Москве
- 2 597 000 РLexus ES 2018 в Москве
- 2 897 000 РLexus ES 2017 в Москве
- 1 985 000 РLexus ES 2014 в Москве
- 3 500 000 РLexus ES 2019 в Москве
- 1 170 000 РLexus ES 2010 в Москве
- 1 867 000 РLexus ES 2014 в Москве
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