13 июля 2017, 15:59
До России доедет новый BMW M5
BMW завершает работу над новым поколением седана M5. Автомобиль будет представлен на автосалоне во Франкфурте осенью этого года, а до конца года поступит в продажу и на российский авторынок.
Основным конкурентом новинки на европейском авторынке станет Mercedes-AMG E63. Примечательно, что новый М5 впервые будет доступен по умолчанию с системой полного привода. Текущее поколение BMW M5 продается только с задним приводом.
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