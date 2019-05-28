28 мая 2019, 07:39
До старта продаж Toyota Supra в России осталась неделя
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Российский офис Toyota готовится к возвращению легенды. Прием заказов на Toyota Supra пятого поколения откроют 3 июня. Квота для нашей страны на 2019 год – всего 22 автомобиля. Поэтому заказы решено принимать как через дилерские центры, так и онлайн.
Toyota Supra
Выпускается с 1993 г.
Отзывов: 1
Чтобы зарезервировать автомобиль, клиенту необходимо будет внести предоплату на сайте в размере 150 000 или 300 000 рублей и в течение 7 дней обратиться в выбранный дилерский центр Toyota для заключения договора.
Продажами Toyota Supra пятого поколения займутся 13 официальных дилерских центров японской марки в России: три в Москве, два в Санкт-Петербурге, три в Ростове-на-Дону, два в Краснодаре и по одному в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске. Каждый владелец новой Supra получит расширенный доступ к программе «Помощь на дороге», рассчитанной на пять лет вместо стандартных трех. Она включает в себя консьерж-сервис, отмену запрета на участие в гонках, доставку на эвакуаторе до гоночной трассы и дважды в год – на плановое ТО.
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11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
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Цитата:| Кому: ram039 Владел 14 лет .одни плюсы .Жаль что не выпускается.
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