28 мая 2019, 07:39

До старта продаж Toyota Supra в России осталась неделя

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Российский офис Toyota готовится к возвращению легенды. Прием заказов на Toyota Supra пятого поколения откроют 3 июня. Квота для нашей страны на 2019 год – всего 22 автомобиля. Поэтому заказы решено принимать как через дилерские центры, так и онлайн.
До старта продаж Toyota Supra в России осталась неделя
Toyota Supra
Выпускается с 1993 г.
Отзывов: 1
Компания Toyota решила дополнить традиционный способ оформления заказов. Новый спорткар Supra можно будет забронировать 3 июня и в автосалоне Toyota, и на сайте www.toyota.ru. Обратный отсчет уже запущен. Несмотря на то, что цены на новинку до сих пор не объявлены, желающих стать обладателем одной из 22 первых Toyota Supra найдется немало. Квота на 2019 год будет выбрана в течение максимум пары часов. 
 
Чтобы зарезервировать автомобиль, клиенту необходимо будет внести предоплату на сайте в размере 150 000 или 300 000 рублей и в течение 7 дней обратиться в выбранный дилерский центр Toyota для заключения договора. 

Продажами Toyota Supra пятого поколения займутся 13 официальных дилерских центров японской марки в России: три в Москве, два в Санкт-Петербурге, три в Ростове-на-Дону, два в Краснодаре и по одному в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске. Каждый владелец новой Supra получит расширенный доступ к программе «Помощь на дороге», рассчитанной на пять лет вместо стандартных трех. Она включает в себя консьерж-сервис, отмену запрета на участие в гонках, доставку на эвакуаторе до гоночной трассы и дважды в год – на плановое ТО.


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До старта продаж Toyota Supra в России осталась неделя
{{model_no_show_2290}}Компания Toyota решила дополнить традиционный способ оформления заказов. Новый спорткар Supra можно будет забронировать 3 июня и в автосалоне Toyota, и на сайте www.toyota.ru. Обратный отсчет уже запущен. Несмотря на то, что цены на новинку до сих пор не объявлены, желающих стать обладателем одной из 22 первых Toyota Supra найдется немало. Квота на 2019 год будет выбрана в течение максимум пары часов.  Чтобы зарезервировать автомобиль, клиенту необходимо будет внести предоплату на сайте в размере 150 000 или 300 000 рублей и в течение 7 дней обратиться в выбранный дилерский центр Toyota для заключения договора. Продажами Toyota Supra пятого поколения займутся 13 официальных дилерских центров японской марки в России: три в Москве, два в Санкт-Петербурге, три в Ростове-на-Дону, два в Краснодаре и по одному в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске. Каждый владелец новой Supra получит расширенный доступ к программе «Помощь на дороге», рассчитанной на пять лет вместо стандартных трех. Она включает в себя консьерж-сервис, отмену запрета на участие в гонках, доставку на эвакуаторе до гоночной трассы и дважды в год – на плановое ТО.
2019-05-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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