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16 сентября 2019, 14:09

Добро пожаловать в #CLUB: три модели Lada получили новую версию

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Фото: АвтоВАЗа
АвтоВАЗ подготовил новую лимитированную серию автомобилей Lada под названием #CLUB. Машины отличаются акцентами в дизайне и новыми опциями, доступными ранее только в топовых комплектациях.
Добро пожаловать в CLUB три модели Lada получили новую версию

Фото: АвтоВАЗа

Добро пожаловать в CLUB три модели Lada получили новую версию

Фото: АвтоВАЗа

Добро пожаловать в CLUB три модели Lada получили новую версию

Фото: АвтоВАЗа

Добро пожаловать в CLUB три модели Lada получили новую версию
Добро пожаловать в CLUB три модели Lada получили новую версию
Добро пожаловать в CLUB три модели Lada получили новую версию
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В лимитированной серии #CLUB выпустили три модели Lada: Granta, Largus и Xray. Внешне их можно опознать по двухцветными колесным дискам особого дизайна, черным корпусам боковых зеркал, парктроникам и, конечно, по шильдикам «#CLUB» на двери багажника. В салоне название спецсерии вышито черным и ярким оранжевым цветами на спинках сидений. Версия #CLUB построена по базе комплектации Comfort, но дополнена некоторым опциями из максимальной комплектации Luxe.

Версия #CLUB для Lada Granta доступна со всеми типами моторов (87, 98 и 106 сил). В список базового оборудования вошли помимо обогрева сидений и кондиционера еще парктроники и обогрев лобового стекла. Хэтчбек Lada Xray #CLUB оснастили климат-контролем, обогревом лобового стекла, парктрониками, датчиками дождя и света. Кроме того, такие автомобили отличаются глубокой тонировка стекол. Lada Largus #CLUB оснащается 106-сильным мотором и механической коробкой передач. Дополнительно такие машины получили тонированные стекла и задние датчики парковки.

Информации о ценах пока нет. Подробный прайс-лист обещают опубликовать в ближайшее время. Сейчас седаны Lada Granta в комплектации Comfort стоят минимум 526 500 рублей, хэтчбеки Lada Xray Comfort – от 712 900 рублей, а универсалы Lada Largus Comfort – от 692 900 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
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Добро пожаловать в #CLUB: три модели Lada получили новую версию
{{material_127459}}В лимитированной серии #CLUB выпустили три модели Lada: Granta, Largus и Xray. Внешне их можно опознать по двухцветными колесным дискам особого дизайна, черным корпусам боковых зеркал, парктроникам и, конечно, по шильдикам «#CLUB» на двери багажника. В салоне название спецсерии вышито черным и ярким оранжевым цветами на спинках сидений. Версия #CLUB построена по базе комплектации Comfort, но дополнена некоторым опциями из максимальной комплектации Luxe.Версия #CLUB для Lada Granta доступна со всеми типами моторов (87, 98 и 106 сил). В список базового оборудования вошли помимо обогрева сидений и кондиционера еще парктроники и обогрев лобового стекла. Хэтчбек Lada Xray #CLUB оснастили климат-контролем, обогревом лобового стекла, парктрониками, датчиками дождя и света. Кроме того, такие автомобили отличаются глубокой тонировка стекол. Lada Largus #CLUB оснащается 106-сильным мотором и механической коробкой передач. Дополнительно такие машины получили тонированные стекла и задние датчики парковки.Информации о ценах пока нет. Подробный прайс-лист обещают опубликовать в ближайшее время. Сейчас седаны Lada Granta в комплектации Comfort стоят минимум 526 500 рублей, хэтчбеки Lada Xray Comfort – от 712 900 рублей, а универсалы Lada Largus Comfort – от 692 900 рублей.
2019-09-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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