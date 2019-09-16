16 сентября 2019, 14:09
Добро пожаловать в #CLUB: три модели Lada получили новую версию
- 1176
- 0
Фото: АвтоВАЗа
АвтоВАЗ подготовил новую лимитированную серию автомобилей Lada под названием #CLUB. Машины отличаются акцентами в дизайне и новыми опциями, доступными ранее только в топовых комплектациях.
Фото: АвтоВАЗа
Фото: АвтоВАЗа
Фото: АвтоВАЗа
Ранее мы писали
АвтоВАЗ назвал стоимость седана Lada Granta в версии Drive Active. Цены за автомобиль с «механикой» начинаются ...Читать далее
Версия #CLUB для Lada Granta доступна со всеми типами моторов (87, 98 и 106 сил). В список базового оборудования вошли помимо обогрева сидений и кондиционера еще парктроники и обогрев лобового стекла. Хэтчбек Lada Xray #CLUB оснастили климат-контролем, обогревом лобового стекла, парктрониками, датчиками дождя и света. Кроме того, такие автомобили отличаются глубокой тонировка стекол. Lada Largus #CLUB оснащается 106-сильным мотором и механической коробкой передач. Дополнительно такие машины получили тонированные стекла и задние датчики парковки.
Информации о ценах пока нет. Подробный прайс-лист обещают опубликовать в ближайшее время. Сейчас седаны Lada Granta в комплектации Comfort стоят минимум 526 500 рублей, хэтчбеки Lada Xray Comfort – от 712 900 рублей, а универсалы Lada Largus Comfort – от 692 900 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве