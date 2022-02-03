3 февраля 2022, 07:37
Добрые крымчане за сутки собрали 300 тысяч рублей для водителя сломавшегося грузовика: он месяц жил в машине
Водитель старенького американского грузовика из Курска перед Новым годом повез мебель для семьи, которая переезжала в Севастополь. На обратном пути мотор у автомобиля начал барахлить, дотянуть удалось лишь до Симферополя. Сумму за ремонт назвали внушительную. Таких денег у водителя не было.
Дарья Климова Фото: kp.ru
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Фото: kp.ru
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Однажды разговорился с местным жителем, рассказал ему свою историю. Тогда крымчанин кинул в соцсетях клич о помощи, и уже через сутки на банковской карте Александра набралось 338 тысяч рублей. Сбор денег закрыли, но еще долго люди продолжали звонить и писать, предлагая помощь. Все собранные деньги дальнобойщик планирует потратить на ремонт фуры. А если что-то останется, то отправит сумму на благотворительность в Крыму, рассказал он в интервью «Комсомольской правде».
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