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18 марта 2020, 23:35

«Дочка» АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4

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Фото: lada4x4.net
Компания «ВИС-Авто», которая занимается выпуском специальных и коммерческих автомобилей Lada, начала выпускать новые снегоболотоходы. В основу модели лег пикап ВИС-23461.
Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4

Фото: lada4x4.net

Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4

Фото: lada4x4.net

Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4

Фото: lada4x4.net

Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4

Фото: lada4x4.net

Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4

Фото: lada4x4.net

Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4

Фото: lada4x4.net

Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4

Фото: lada4x4.net

Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4
Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4
Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4
Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4
Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4
Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4
Дочка АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4
Основные отличия новинки — бортовая платформа и шины низкого давления. На сайте АвтоВАЗа представлены технические характеристики старой модели, но новинка полностью переняла начинку. Под капотом у снегоболотохода расположился двигатель объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиных силы. Силовой агрегат трудится в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Дорожный просвет модели составляет 470 мм.
 
Несущая конструкция кузова также позаимствована у пикапов марки, только на нее дополнительно установили бортовые редукторы и колеса низкого давления, для которых, кстати, инженерам пришлось подрезать крылья. Подвеска также досталась от ВИС-23461 — независимая пружинная. В новом снегоболотоходе появилась современная приборная панель, климат-контроль и комфортные сиденья. Штатно устанавливается система «Эра-ГЛОНАСС».

Новый автомобиль рассчитан для поездок в жестких условиях, правда он не умеет плавать, как болотоход «Марш». Как пишет сайт «LADA 4x4 Нива Клуб», он может передвигаться только по «легкой» топи.

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Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
Фарид
Новая Lada 4x4 появится через три года
КЛАСС..
серый
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«Дочка» АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4
Основные отличия новинки — бортовая платформа и шины низкого давления. На сайте АвтоВАЗа представлены технические характеристики старой модели, но новинка полностью переняла начинку. Под капотом у снегоболотохода расположился двигатель объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиных силы. Силовой агрегат трудится в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Дорожный просвет модели составляет 470 мм.  Несущая конструкция кузова также позаимствована у пикапов марки, только на нее дополнительно установили бортовые редукторы и колеса низкого давления, для которых, кстати, инженерам пришлось подрезать крылья. Подвеска также досталась от ВИС-23461 — независимая пружинная. В новом снегоболотоходе появилась современная приборная панель, климат-контроль и комфортные сиденья. Штатно устанавливается система «Эра-ГЛОНАСС».Новый автомобиль рассчитан для поездок в жестких условиях, правда он не умеет плавать, как болотоход «Марш». Как пишет сайт «LADA 4x4 Нива Клуб», он может передвигаться только по «легкой» топи.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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