18 марта 2020, 23:35
«Дочка» АвтоВАЗа построила новые снегоболотоходы Lada 4x4
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Фото: lada4x4.net
Компания «ВИС-Авто», которая занимается выпуском специальных и коммерческих автомобилей Lada, начала выпускать новые снегоболотоходы. В основу модели лег пикап ВИС-23461.
Фото: lada4x4.net
Фото: lada4x4.net
Фото: lada4x4.net
Фото: lada4x4.net
Фото: lada4x4.net
Фото: lada4x4.net
Фото: lada4x4.net
Основные отличия новинки — бортовая платформа и шины низкого давления. На сайте АвтоВАЗа представлены технические характеристики старой модели, но новинка полностью переняла начинку. Под капотом у снегоболотохода расположился двигатель объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиных силы. Силовой агрегат трудится в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Дорожный просвет модели составляет 470 мм.
Несущая конструкция кузова также позаимствована у пикапов марки, только на нее дополнительно установили бортовые редукторы и колеса низкого давления, для которых, кстати, инженерам пришлось подрезать крылья. Подвеска также досталась от ВИС-23461 — независимая пружинная. В новом снегоболотоходе появилась современная приборная панель, климат-контроль и комфортные сиденья. Штатно устанавливается система «Эра-ГЛОНАСС».
Новый автомобиль рассчитан для поездок в жестких условиях, правда он не умеет плавать, как болотоход «Марш». Как пишет сайт «LADA 4x4 Нива Клуб», он может передвигаться только по «легкой» топи.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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