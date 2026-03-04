Почему новый электромобиль Dodge Charger теряет в цене и что ждет рынок спорткаров

Электромобиль Dodge Charger Daytona 2025 потерял в цене $10 000 всего за 3000 км пробега

Владелец Dodge Charger Daytona Scat Pack EV 2025 года выставил автомобиль на продажу после 3 347 км пробега, снизив цену более чем на $10 000 ниже рекомендованной. Эксперты отмечают, что предложение признано «честной ценой» и отражает новые тенденции на рынке электромобилей. Чем объясняется такой быстрый отказ от флагманской модели - разбираемся в деталях.

Рынок электромобилей в США продолжает удивлять: свежий Dodge Charger Daytona Scat Pack EV 2025 года, еще недавно считавшийся одной из самых ожидаемых новинок, уже оказался на вторичном рынке с заметной потерей в цене.

Владелец проехал на нем всего 3 347 километров и решил расстаться с машиной, выставив ее на продажу более чем на $10 000 дешевле рекомендованной стоимости. Такой шаг не остался незамеченным — платформа Edmunds отметила цену как «честную», что говорит о серьезных изменениях в восприятии электромобилей даже среди поклонников американских маслкаров.

Сам Dodge Charger Daytona Scat Pack EV позиционируется производителем как «самый яркий маслкар в мире». Однако среди энтузиастов этот статус вызывает споры: классический маслкар — это, прежде всего, двухдверное купе с бензиновым V8, созданное для молниеносного разгона по прямой. Новый Charger действительно двухдверный, но под капотом у него электромотор, непривычный на фоне традиционного V8.

К тому же Dodge явно проигрывает в сравнении с такими монстрами, как Ford Mustang GTD, который выдает 815 л.с. благодаря компрессорному 5,2-литровому V8. В то время как Charger Daytona Scat Pack EV с пакетом Stage 2 и режимом PowerShot развивает 670 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Вся мощь доступна по нажатию кнопки на руле, но только на 15 секунд для максимального ускорения.

Динамика, впрочем, впечатляет: разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) занимает 3,3 секунды, четверть мили — 11,5 секунды, максимальная скорость — 216 км/ч. Но, судя по всему, владелец не проникся духом электромобиля и решил сменить транспорт. Причины могут быть разными: возможно, он захотел вернуться к классике с рядной «шестеркой» Hurricane или уже присматривается к Ford Mustang GTD. В любом случае столь быстрая перепродажа новой модели — тревожный сигнал для рынка.

Автомобиль выполнен в цвете Triple Nickel, оснащен панорамной стеклянной крышей (опция за $695), 20-дюймовыми алюминиевыми дисками со всесезонными шинами Goodyear (305/35 R20 спереди и 325/35 R20 сзади). В салоне — черная искусственная кожа и микрофибра, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и поддержкой поясницы, мультимедийная система Uconnect 5 с 12,3-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, адаптивная подвеска и спортивные тормоза с красными суппортами. Все это — стандартное оснащение для версии Scat Pack.

Интересно, что, несмотря на столь богатую комплектацию, автомобиль продается за $45 551, что более чем на $10 000 ниже стартовой цены новой модели ($55 690). Эксперты Edmunds считают это справедливым рыночным предложением для региона Калифорния, где находится машина — город Корте-Мадера. Такая ситуация напоминает недавние случаи, когда владельцы новых спорткаров продавали их с существенными потерями: например, Corvette Z06 после 8 000 км пробега ушел с аукциона с убытком в $50 000 ( подробности сделки с Corvette Z06 ).

Текущая ситуация с Charger Daytona Scat Pack EV демонстрирует, что даже самые мощные и технологичные электромобили не всегда удерживают стоимость на вторичном рынке. Для потенциальных покупателей это шанс приобрести почти новый автомобиль по цене, значительно ниже предпочтительной, а для производителей - повод задуматься о стратегии продвижения электромобилей в сегменте маслкаров.