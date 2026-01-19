Почему Charger не исчез, несмотря ни на что — удивительная история

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 09:40

Dodge Charger: путь от легенды маслкаров до новой эры электрификации

Dodge Charger: путь от легенды маслкаров до новой эры электрификации

Почему Charger не исчез, несмотря ни на что — удивительная история

Dodge Charger: путь от легенды маслкаров до новой эры электрификации

Dodge Charger - не просто культовый автомобиль. Его судьба полна неожиданных поворотов. Он пережил смену владельцев, топливные кризисы и даже переход на передний привод. Как ему удалось выжить и остаться актуальным? Ответ удивит даже знатоков.

Dodge Charger - не просто культовый автомобиль. Его судьба полна неожиданных поворотов. Он пережил смену владельцев, топливные кризисы и даже переход на передний привод. Как ему удалось выжить и остаться актуальным? Ответ удивит даже знатоков.

В автомобильном мире не так много моделей с такой бурной и насыщенной историей, как Dodge Charger. Для одних это символ американской мощи, для других — просто ещё один маслкар. Но если копнуть глубже, становится ясно: Charger — настоящий выживший, не раз бывавший на грани исчезновения, но каждый раз возвращавшийся, чтобы удивить поклонников.

С момента дебюта Charger неоднократно менял облик и техническую начинку. В 60-х он ворвался на рынок как дерзкое и агрессивное купе, мгновенно став любимцем уличных гонщиков. Его узнаваемый силуэт, длинный капот и характерный рёв V8 сделали его иконой эпохи. Однако время не щадит никого, и Charger прошёл через испытания, способные сломить любую другую модель.

В 80-е, когда топливные кризисы и ужесточение экологических норм поставили крест на эре больших моторов, Charger неожиданно сменил курс. Он стал переднеприводным, компактным и гораздо менее агрессивным. Для многих фанатов это был шок — будто у легендарного силача отняли его мощь. Но даже в таком виде Charger не исчез, а лишь затаился, чтобы позже вернуться в новом обличье.

В начале 2000-х Dodge решился на смелый шаг: возродить Charger, обратившись к истокам, но уже в формате современного седана. Это решение вызвало бурю эмоций — от восторга до возмущения. Тем не менее, факт остаётся фактом: Charger снова стал символом дерзости и скорости, а его мощные двигатели HEMI быстро нашли своих поклонников. Стало ясно — модель не просто пережила трудные времена, а стала сильнее.

Сегодня Charger снова на пороге перемен. Электрификация, захватившая автопром, не обошла стороной и этого ветерана. Теперь под капотом могут оказаться не только ревущие V8, но и электромоторы, способные разгонять машину до невероятных скоростей за считанные секунды. Для одних это предательство традиций, для других — логичный шаг в будущее. Но можно сказать точно: Charger не собирается сдаваться. Он снова адаптируется, чтобы остаться актуальным в новую эпоху.

Как отмечают эксперты, Charger — это не просто автомобиль, а целая история борьбы за выживание. Он пережил смены эпох, владельцев, потрясения и даже переход на электротягу. И каждый раз он доказывал: настоящая легенда не умирает, а лишь меняет форму. В этом и заключается его уникальность — способность эволюционировать, не теряя своей сути.

Упомянутые модели: Dodge Charger
Упомянутые марки: Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж

Похожие материалы Додж

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Тамбов Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться