Чем удивит новый Dodge Charger R/T Sixpack и есть ли у него реальные конкуренты – разбор

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 06:15

Dodge завершил формирование линейки Charger 2026 года, представив версию Sixpack R/T с 420-сильным турбомотором. В материале рассматриваем, как новинка вписывается в изменившийся сегмент американских спорткаров. Сравниваем с Ford Mustang и Chevrolet Corvette, а также анализируем, почему Charger оказался в уникальной рыночной нише.

Рынок компактных автомобилей переживает непростые времена: привычные модели исчезают, а новые машины появляются не так часто, как хотелось бы. В 2026 году Dodge завершает серию Charger, представив долгожданную версию R/T Sixpack с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 420 л.с. Это событие стало знаковым для сегмента, где конкуренция заметно сократилась.

Еще недавно поклонники американских автомобилей могли выбирать среди моделей «большой детройтской тройки». Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Chevrolet прекратил производство Camaro, а Corvette эволюционировал в европейское, оставив нишу классических маслкаров. Stellantis, в свою очередь, снял с производства легендарные Challenger и Charger, чтобы представить полностью новую модель.

Новое поколение Charger построено на электроплатформе STLA Large. Автомобиль стал крупнее, технологичнее и получил современный дизайн. В отличие от Ford, который оперативно обновил Mustang, Stellantis сделал ставку на электрическую версию Daytona. Однако её старт был сложным из-за ограниченной доступности и технических нюансов, что привело к временной паузе в производстве.

Ответом стали бензиновые версии, дебютировавшие в 2026 году. Теперь в гамме представлены мощные модификации, включая Charger R/T на 420 лошадиных сил, Scat Pack на 550 л.с. и флагманский Daytona Scat Pack с отдачей до 670 л.с. Все модели оснащены турбомотором Hurricane и полным приводом с возможностью работы в заднеприводном режиме, что делает их актуальными для любого сезона, не лишая «заднеприводного» характера.

Прямых конкурентов у нового Charger почти не осталось. Ford Mustang, хоть и остаётся культовым заднеприводным купе, уступает в мощности и практичности. Chevrolet Corvette эволюционировал в двухместный спорткар премиум-класса с соответствующей ценой. Даже европейские премиум-купе не могут предложить аналогичное сочетание мощности, размера и доступности.

Chevrolet Corvette восьмого поколения теперь стоит минимум 70 тысяч долларов за версию Stingray с 490 л.с., но это уже двухместный спорткар, который сложно напрямую сравнивать с Charger. Более мощные модификации Corvette — e-Ray (655 л.с.) и Z06 (670 л.с.) — еще дальше уходят в премиальный сегмент и не пересекаются с Charger по позиционированию.

Если рассматривать альтернативы из других сегментов, то даже премиальные модели вроде Mercedes-AMG CLE 53 не могут предложить такой же набор характеристик, как новый Charger. В итоге Dodge фактически создал для себя нишу: полноразмерный спортивный седан или купе с мощным турбомотором, полным приводом и доступной ценой. Остается только дождаться реакции покупателей — смогут ли они оценить столь необычное сочетание?

Упомянутые марки: Dodge, Chevrolet, Ford, Mercedes
