Виртуальный Dodge Durango 2029 удивил внешностью в стиле Charger – что ждет культовый SUV

2 декабря 2025, 14:01
Dodge Durango 2029: новое поколение внедорожника впервые показали на рендерах
Dodge Durango 2029: новое поколение внедорожника впервые показали на рендерах
Dodge Durango третьего поколения выпускается с 2010 года. За это время модель неоднократно обновлялась, но оставалась одной из самых возрастных на рынке. Теперь появились первые изображения будущего поколения. Как изменится легендарный внедорожник – интрига сохраняется. Подробности о возможных переменах и стилистике – в нашем материале.
Третье поколение Dodge Durango уже давно считается одним из самых «долгоживущих» автомобилей на рынке. Его производство началось еще в 2010 году на заводе Jefferson North в Детройте, штат Мичиган. В последние годы производитель экспериментировал с силовыми установками, периодически возвращаясь к проверенным решениям.
В начале 2025 года стало известно, что Durango 2026 модельного года вновь получит знаменитый мотор HEMI. Это решение вызвало бурное обсуждение среди поклонников марки, ведь многие ожидали перехода на более современные и экологичные агрегаты. Однако Dodge решил сохранить характер модели, продемонстрировав мощность и узнаваемый звук двигателя.
На фоне этих новостей в сети появились первые виртуальные изображения Durango будущего поколения, которые, по слухам, дебютируют в 2029 году. Как пишет autoevolution, дизайнеры вдохновились внешним видом нового Charger, придав внедорожнику более агрессивный и спортивный облик. Визуально автомобиль стал напоминать приподнятый Charger с массивными колесными арками и выразительной передней частью.
Ожидается, что новый Durango получит не только обновленный дизайн, но и современные технологии. В число возможных нововведений входят цифровая приборная панель, расширенные системы помощи водителю и улучшенная зеркальная платформа. Не исключено, что в линейке появятся гибридные и полностью электрические версии, что соответствует глобальным тенденциям в автопроме.
Пока производитель не раскрывает подробностей о технических характеристиках и комплектациях будущих моделей. Однако эксперты уверены: Durango сохранит статус одного из самых харизматичных и мощных внедорожников в своем классе. Остается только ждать официальной премьеры и следить за нововведениями, связанными с развитием.
