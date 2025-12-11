Внедорожник или маслкар? Новый Dodge Durango удивит поклонников – что готовит бренд

11 декабря 2025, 18:38
Dodge Durango нового поколения: как изменится культовый внедорожник к 2027 году
Dodge Durango нового поколения: как изменится культовый внедорожник к 2027 году
Dodge готовит обновленный Durango, который обещает стать настоящим прорывом. Производство стартует не раньше 2029 года. Завод в Детройте получит крупные инвестиции. Какие перемены ждут культовый SUV? Подробности – в нашем материале.
Планы по выпуску следующего поколения Dodge Durango обретают конкретные очертания. Несмотря на то, что до появления новинки на конвейере остаётся ещё несколько лет, подготовка к её запуску идёт полным ходом.
Как сообщает autoevolution, завод Джефферсон Норт в Детройте получит значительные инвестиции — около 130 миллионов долларов. Эти средства направят на модернизацию производственных линий для подготовки к выпуску нового Durango.
Ожидается, что серийное производство внедорожника начнётся не раньше 2029 года. Однако эксперты и инсайдеры уже обсуждают, каким будет будущий облик модели. Согласно предыдущим данным, автомобиль сохранит узнаваемый стиль Dodge, но получит более агрессивный и современный дизайн, вдохновлённый маслкарами марки. Это поможет новинке выделиться на фоне конкурентов и привлечь внимание как преданных поклонников, так и новой аудитории.
Новый Durango обещает стать одним из самых ярких представителей своего сегмента. Судя по первым рендерам и инсайдерской информации, внедорожник получит массивную решётку радиатора, выразительные фары и мускулистые линии кузова. Дизайнеры черпают вдохновение в классических моделях Dodge Challenger и Charger, что должно наделить внедорожник спортивным и дерзким характером. При этом автомобиль сохранит практичность и просторный салон, что всегда было сильной стороной Durango.
Подробности технической начинки пока держатся в секрете, но эксперты не исключают появления гибридных и даже полностью электрических версий. Это соответствовало бы современным трендам и позволило бы Durango оставаться актуальным на рынке в ближайшие годы. Кроме того, ожидается, что новое поколение получит расширенный набор систем безопасности и современные цифровые решения.
Инвестиции в детройтский завод говорят о серьёзных намерениях бренда. Dodge делает ставку на Durango как на одну из ключевых моделей в своём портфеле. В ближайшие годы нас, вероятно, ждёт множество новостей и утечек информации, связанных с этим внедорожником. Следите за обновлениями — новый Durango обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер конца этого десятилетия.
