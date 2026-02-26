Почему возрождение Magnum SRT BlueEye с гибридной силовой установкой может изменить рынок семейных автомобилей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 18:51

Dodge Magnum возвращается: гибридный Hemi и новый взгляд на культовый универсал

Dodge готовит возвращение легендарного Magnum в новом облике: универсал с гибридным Hemi обещает стать заметным событием для поклонников марки. Инженеры делают ставку на сочетание мощности и современных технологий. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент семейных автомобилей.

Возвращение модели Dodge Magnum — событие, способное всколыхнуть как преданных поклонников американских универсалов, так и энтузиастов развития гибридных технологий. Новый Magnum SRT BlueEye, по замыслу создателей, призван объединить узнаваемый стиль, практичность и передовые инженерные решения, в основе которых лежит гибридная силовая установка на базе легендарного Hemi.

В последние годы рынок универсалов в США и Европе заметно сузился, уступив позиции кроссоверам и внедорожникам. Однако у Magnum есть все шансы изменить ситуацию: сочетание классических пропорций, агрессивного дизайна и мощного гибридного двигателя способно привлечь не только ностальгирующих фанатов, но и новую аудиторию, для которой важны экологичность и экономия топлива. По данным инсайдеров, инженеры Dodge делают ставку на симбиоз проверенных временем технологий и современных решений, чтобы вернуть Magnum на вершину популярности.

Особое внимание уделено силовой установке: гибридный Hemi обещает не только впечатляющую динамику, но и заметное снижение расхода топлива по сравнению с предыдущими поколениями. Это ответственный шаг для Dodge, который традиционно ассоциировался с мощными атмосферными моторами и высоким расходом топлива. Теперь производитель демонстрирует готовность меняться, чтобы соответствовать новым требованиям рынка и экологическим стандартам.

Интересно, что возвращение Magnum происходит на фоне растущего интереса к возрождению культовых моделей. Подобные примеры уже были: недавно внимание коллекционеров привлекла история редкого Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года, который после долгого простоя получил шанс на новую жизнь. Подробнее об этом уникальном маслкаре можно узнать в материале о необычной судьбе Barracuda Gran Coupe .

Внешность нового Magnum SRT BlueEye выполнена в духе современного стиля: массивные колесные арки, выразительная оптика и фирменная решетка радиатора подчеркивают спортивный характер автомобиля. В салоне продумано сочетание премиальных материалов и цифровых технологий. Это должно сделать модель привлекательной не только для энтузиастов, но и для семейных покупателей, ценящих комфорт и безопасность.

Пока Dodge не раскрывает всех технических деталей, но уже известно, что гибридная система будет работать в паре с полным приводом и автоматической коробкой передач. Ожидается, что разгон до 100 км/ч составит менее 5 секунд, а запаса хода на электротяге хватит для использования Magnum как в городе, так и в дальних поездках, без компромиссов.

Возвращение Magnum — это не просто попытка сыграть на ностальгии. Это серьезная заявка на лидерство в сегменте универсалов, где конкуренция с каждым годом становится все жестче. Если Dodge удастся реализовать все заявленные характеристики, Magnum SRT BlueEye может стать одной из самых обсуждаемых новинок в мире.

Упомянутые модели: Dodge Magnum
Упомянутые марки: Dodge
