Скандал или стратегия — что происходит с Dodge в 2026 году

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 19:53

Dodge на грани исчезновения: почему бренд теряет позиции и что может его спасти

Dodge оказался в самой сложной ситуации за последние десятилетия. Продажи падают, культовые моторы исчезли, а новые решения вызывают вопросы. Что задумал Stellantis? Есть ли шанс на спасение бренда?

С каждым годом ситуация вокруг Dodge становится все более тревожной. Еще недавно этот бренд ассоциировался с мощными моторами, агрессивным дизайном и особой харизмой, но сегодня он словно теряет свою индивидуальность. После ухода легендарных двигателей HEMI и резкого курса на электрификацию, который вызвал недоумение даже у самых преданных поклонников, Dodge оказался в положении, когда его будущее под большим вопросом.

В 2025 году компания неожиданно сняла с производства вторую по популярности модель, что стало настоящим шоком для рынка. На этом фоне возникает ощущение, что Stellantis, владеющий брендом, не просто не борется за Dodge, а будто бы сознательно его топит. Продажи всех моделей в прошлом году рухнули, и только внедорожник Durango каким-то чудом удержался на плаву. Остальные автомобили бренда показали худшие результаты за последние годы.

В чем причина такого падения? Многие эксперты считают, что дело не только в изменении рыночных трендов или ужесточении экологических норм. Проблема глубже - Dodge словно потерял свое лицо. Поклонники не увидели в новых электрифицированных моделях того самого духа, ради которого они годами выбирали этот бренд. Вместо брутальных маслкаров и узнаваемого рёва моторов - тишина и попытки угнаться за модой на электромобили, которая, по мнению многих, пришла слишком резко и неестественно для марки с такой историей.

Ситуация усугубляется тем, что на фоне общего падения интереса к Dodge, концерн Stellantis не демонстрирует явного желания спасать бренд. Инвестиции в новые разработки минимальны, маркетинговая активность практически сошла на нет, а дилеры жалуются на отсутствие поддержки. Складывается впечатление, что Dodge стал для концерна чем-то вроде балласта, который проще сбросить, чем пытаться реанимировать.

Однако, несмотря на все сложности, у Dodge еще остается шанс. Бренд по-прежнему ассоциируется с определенным образом жизни, и если Stellantis решится вернуть хотя бы часть прежней харизмы - например, выпустить ограниченную серию автомобилей с классическими моторами или сделать ставку на уникальный дизайн, - это может стать тем самым спасательным кругом. Но пока руководство концерна не проявляет инициативы, будущее Dodge остается туманным.

Пока поклонники бренда гадают, что ждет их любимую марку, рынок наблюдает за этим драматичным процессом с затаенным дыханием. Останется ли Dodge в истории как еще одна жертва перемен, или сумеет найти новую точку опоры - покажет только время.

Упомянутые марки: Dodge
