Почему уникальный Dodge Super Bee A12 с мотором 440 Six Pack остается в тени легендарных Hemi и что упускают коллекционеры

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 06:22

Dodge Super Bee A12 - один из самых недооцененных маслкаров конца 60-х. Несмотря на выдающуюся мощность и технические решения, эта версия часто остается в тени более известных собратьев. В чем секрет ее уникальности и почему эксперты считают, что интерес к ней только возрастает - разбираемся в деталях.

В истории американских маслкаров конца 60-х годов есть немало моделей, которые стали настоящими иконами. Однако даже среди них встречаются автомобили, чья слава оказалась скромнее, чем они того заслуживают. Яркий пример - Dodge Super Bee A12, который в 1969 году получил уникальный пакет доработок и мотор 440 Six Pack. Эта версия не только не уступила популярности знаменитому 426 Хеми, но и во многих аспектах превзошла его, однако массового признания так и не добилась.

Появление Dodge Super Bee стало прямым ответом на ошеломительный успех Plymouth Road Runner, который буквально взорвал рынок доступных маслкаров. В середине 1968 года Dodge представил собственную версию на базе модели Coronet, сделав ставку на простоту, надежность и максимальную отдачу за вложенные деньги. Однако ключевой момент наступил в 1969 году, когда Plymouth Road Runner завоевал титул «Автомобиль года», и в ответ Dodge решил пойти ва-банк, анонсировав пакет опций A12 — скоростную модификацию, созданную специально для энтузиастов драг-рейсинга и поклонников скорости.

Главной особенностью пакета A12 стал двигатель 440 Magnum, оснащенный тремя двухкамерными карбюраторами Holley, и эта система получила название Six Pack. Заявленная мощность мотора составляла 390 лошадиных сил, но на практике реальные показатели были заметно выше, что подтверждали впечатляющие результаты тестовых заездов на четверть мили. Благодаря сочетанию облегченной конструкции, усиленной трансмиссии и спартанскому минимализму в отделке салона, Super Bee с пакетом A12 превратился в настоящего «убийцу» культового Hemi на драг-стрипе, при этом его стоимость оставалась существенно ниже, чем у топовых версий, что делало автомобиль крайне привлекательным для молодых гонщиков и всех, кто хотел получить максимум скорости за разумные деньги.

Несмотря на все технические достоинства, Super Bee A12 так и не обрел массового культа в свое время из-за ограниченного тиража, отсутствия яркой рекламной кампании и того факта, что на фоне легендарного 426 Hemi все остальные моторы, даже такие мощные, казались публике второстепенными. Однако сегодня ситуация кардинально меняется: коллекционеры и эксперты все чаще обращают пристальное внимание на эти редкие экземпляры, а цены на аукционах уверенно растут, подтверждая переоценку ценности модели. В этом смысле судьба Dodge Super Bee A12 напоминает историю другого великого, но недооцененного современниками маслкара, который спустя десятилетия обретает заслуженное признание Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года, который тоже долгое время оставался в тени, но теперь становится объектом охоты для коллекционеров .

Ещё одна причина выбрать Dodge Super Bee с пакетом A12 — его техническая простота и потрясающая надежность. В отличие от капризных двигателей Hemi, мотор 440 Six Pack был гораздо менее требователен к обслуживанию и качеству топлива. Именно это качество сделало его идеальным выбором для повседневной эксплуатации и уличных гонок.

Кроме того, Super Bee A12 выделялся уникальными деталями экстерьера: черный капот из стеклопластика с массивным воздухозаборником, стальные диски, обутые в покрышки Goodyear Redline, и минималистичный салон без излишеств. Все это создавало образ настоящего «рабочего мускула», который одинаково уверенно чувствует себя как на гоночной трассе, так и в городских джунглях.

Сегодня оригинальные Dodge Super Bee A12 встречаются редко, а их состояние часто оставляет желать лучшего. Тем не менее, интерес к этим автомобилям стабильно растет. Эксперты уверены: в последние годы именно такие недооцененные версии становятся новыми звездами коллекционного рынка. Для тех, кто ищет не просто красивую машину, а настоящий символ эпохи, A12 — один из лучших вариантов.

Упомянутые марки: Dodge
Похожие материалы Додж

