Виртуальный проект широкого универсала Dodge Charger намекает на возвращение легенды – что задумал Stellantis

18 ноября 2025, 15:28
Dodge возвращает Magnum в новом облике: универсал Charger для эры электромобилей
Dodge возвращает Magnum в новом облике: универсал Charger для эры электромобилей
Stellantis меняет стратегию и делает ставку на американские бренды. Новое руководство обещает свежие решения для Jeep, Ram и Dodge. В центре внимания – неожиданные концепты и возвращение культовых моделей. Что ждет поклонников марки в ближайшем будущем? Подробности – в нашем материале.
В конце 2025 года Stellantis активно пересматривает свои приоритеты, делая акцент на развитии американских брендов. После смены руководства компания решила сосредоточиться на Jeep, Ram и Dodge, чтобы вернуть популярность и доверие покупателей. Особое внимание уделяется новым моделям, которые должны не только удивлять, но и соответствовать современным тенденциям рынка.
Одним из самых обсуждаемых проектов стал виртуальный концепт Dodge Charger в кузове универсал с удлиненными колесными арками. Эта идея вдохновила легендарный Magnum, который когда-то был символом мощи и практичности. Теперь же дизайнеры используют классический современный образ, адаптируя его к требованиям эпохи электромобилей.
Внешний вид концепции отличается агрессивными линиями и спортивным характером. Широкие крылья, массивные бамперы и выразительная оптика делают универсал не только практичным, но и по-настоящему эффектным. Внутри просторный салон с современными технологиями и акцентом на комфорт для всей семьи. Такой подход может привлечь как поклонников классики, так и тех, кто ищет инновационные решения.
По информации зарубежных автомобильных изданий, новый универсал Dodge Charger может стать не просто шоу-каром, а реальным конкурентом на рынке электромобилей. Если проект получит одобрение, он сможет занять нишу среди американских универсалов, традиций и современных технологий. Пока же остается ждать официальных заявлений от Stellantis и наблюдать за развитием событий вокруг этого амбициозного проекта.
