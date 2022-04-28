28 апреля 2022, 00:01
Dodge выбрал «главного по пончикам» c зарплатой в 11 млн рублей, финал был непростым: белая женщина или афроамериканец?
В конце января 2022 года компания Dodge объявила конкурс на соискание вакантной должности «Главного изготовителя пончиков». За месяц было получено более 170 тысяч заявок, из которых до финала дошли только двое. Но победить должен был кто-то один.
Дарья Климова Фото: Dodge
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Фото: Dodge
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Компания Dodge объявила конкурс на соискание вакантной должности «Главного изготовителя пончиков». Речь идет ...Читать далее
В общенациональном конкурсе приняли участие 173,5 тыс. человек со всех штатов. В результате жесткого отбора в финал вышли двое: Престон из Шарлотты и Лорен из Лас-Вегаса. В финале они должны были выяснить, кто более достоин стать лицом бренда Dodge. Претендентам пришлось продемонстрировать не только умение управлять 717-сильными Challenger Hellcat, но и отвечать на каверзные вопросы ведущих. Заезды на трассе перемежались сложными теоретическими тестами. В итоге, победа досталась Престону.
Упомянутые модели: Dodge Challenger
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Комплектации и технические характеристики
|Dodge Challenger SRT8 6.2 MT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2021
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|717
|Объем двигателя
|6166
|Тип трансмисии
|механика 6
|Привод
|задний
|Городской цикл
|18.1
|Загородный цикл
|11.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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