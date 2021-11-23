Dodge заявил об отказе от всех моделей Hellcat после 2023 года
Фото: motor1.com
Если верить последнему отчету Motor Authority, где идет ссылка на босса Dodge Кунискиса, 2023 год станет последним годом для моделей Hellcat. В августе Кунишкис заявил, что новый электромощный автомобиль Dodge появится в 2024 году. Тогда Кунискис предположил, что между супер электрокаром следующего поколения и уходящими Адскими кошками может быть некоторое совпадение.
В недавнем отчете Кунискис заявил, что функциональный прототип нового маслкара электромобиля появится в 2022 году. Будет ли он выглядеть так называемым серийным автомобилем или это будет концепт, неизвестно.
На данный момент Hemi V8 жива и здорова. Dodge недавно представил новые версии моделей SRT Challenger и Charger Redeye, предлагая новые варианты цвета, специальные шильдики и увеличение мощности 6,2-литрового Hellcat до 807 лошадиных сил.
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