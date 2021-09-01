Договор купли-продажи автомобиля 2021: как его надо оформлять и где скачать бланк
Для чего оформляют договор купли-продажи автомобиля между физическими лицами
Договор купли-продажи (ДКП) продавец и покупатель оформляют, чтобы зафиксировать переход права собственности на предмет сделки – автомобиль, а также условия сделки.
Согласно условиям ДКП, владение машиной переходит от продавца к покупателю на определенных условиях и за конкретную денежную сумму. «До заключения договора купли-продажи автомобиля нужно удостовериться в отсутствии залога, да и вообще узнать, обладает ли продавец на него правом собственности. Если автомобиль находится в залоге, то покупатель должен понимать, что при неоплате обязательства, по которому принят в залог автомобиль, последует обращение на него взыскания, и покупатель сможет «потерять» приобретенное транспортное средство», – рассказал 110KM.RU адвокат Игорь Муханов.
Условия договора купли-продажи автомобиля могут касаться:
- Сроков, в которые машина будет передана покупателю. Чаще всего ее передают сразу, после внесения покупателем всей суммы. Но если деньги переводятся частями, то нужно обозначить это в договоре. Например, покупатель делает первый платеж, а второй обязуется произвести до определенной даты.
- Комплектации автомобиля. Например, наличие зимнего комплекта шин. Покупатель не сможет его потребовать, если в подписанном им договоре шины не упоминаются в пункте о комплектации машины.
- Технических характеристик и состояния машины. То есть, перечисляются имеющиеся у автомобиля повреждения и особенности. Покупатель, подписывая документ, соглашается с их наличием, и в дальнейшем уже не может предъявлять претензии продавцу по поводу этих технических нюансов.
- Нахождения автомобиля в залоге. Этот нюанс обязательно следует учесть в условиях договора. Машина может передаваться вместе с долговыми обязательствами, но с согласия покупателя. Например, продавец брал кредит под залог машины, но утратил возможность его платить. Закон не запрещает продавать залоговые автомобили. При этом обязательства по уплате долга переходят покупателю, который передает продавцу уже внесенные им по кредиту деньги, забирает машину, и платит остаток банку или иному кредитору. Как только он выплатит оставшуюся часть долга, автомобиль выйдет из-под залога. Может быть и иная схема договоренностей, и все эти условия необходимо зафиксировать в договоре.
Таким образом, участники сделки защищают себя от обмана при неисполнении одной из сторон каких-либо обязательств.
Правила при заполнении договора купли-продажи автомобиля
Для оформления обычной сделки купли-продажи автомобиля можно воспользоваться стандартным договором, который позволяет скачать портал автоинспекции или наш сайт:
Скачать бланк договора купли-продажи автомобиля.
Далее его необходимо правильно заполнить. Для наглядного примера оформления договора скачайте его образец:
Скачать образец договора купли-продажи авто.
«Договор купли-продажи автомобиля составляется в простой письменной форме. Лучше такой договор оформлять единым документом с подписями сторон. Нотариально заверять его не обязательно, хотя по желанию стороны могут это сделать. Существенным условием является предмет договора, то есть продаваемый автомобиль должен быть однозначно определен для его идентификации. Как правило, автомобиль идентифицируют по марке, модели, идентификационному номеру (VIN), цвету и другим данным. Также указывается сведения о том, является автомобиль новым или нет», – поясняет Игорь Муханов.
Не должно быть расхождения в данных документов на машину и документов собственника. Кроме того, все документы должны быть оригиналами. Копии и дубликаты для сделки использовать нельзя.
Для оформления купли-продажи авто понадобится три экземпляра договора, поэтому скачайте три бланка. При заполнении нельзя допускать помарок, ошибок и расхождений в данных. Все три бланка должны быть идентичны.
Лучше, если заполнением договора займется один человек – обладатель понятного почерка. Цвет ручки должен быть ярким. Использовать разные цвета пасты на разных экземплярах запрещено.
Как заполнять договор купли-продажи авто
- Сначала проставляется номер договора. Можно поставить любой.
- Затем вносятся данные сторон сделки (Ф.И.О., адреса, информация об их паспортах).
- Заполняется информация об авто по данным ПТС и СТС.
- Далее в договоре следует информация о том, что приобретаемое авто не находится в залоге, под арестом, в собственности третьих лиц, что защищает покупателя от юридических проблем с машиной после приобретения.
- Прописывается цена договора, то есть стоимость авто и прописью, и цифрами.
- По следующему пункту авто переходит в собственность покупателя, а также сообщается, что документ имеет три экземпляра (один останется покупателю, второй – продавцу, третий заберет автоинспектор при постановке машины на учет).
Происходит обмен между продавцом и покупателем ключами от автомобиля и деньгами. Стороны подписывают документ, и сделка считается совершенной.
Если договор купли-продажи машины подписывается между физическим и юридическим лицом (покупка у автодилера), ставится печать и подпись его представителя.
Если договор требует внесения дополнительных условий, например, касающихся рассрочки, стандартный бланк не подойдет. В данном случае следует обратиться к юристам, которые грамотно сформулируют и внесут в документ дополнительные пункты. Услуга юриста будет платной, но вы будете уверены, что договор составлен юридически грамотно, и при нарушении его условий одной из сторон можно будет отстоять свои права через суд.
Зачем нужен акт приема-передачи
Некоторые водители считают акт приемки бесполезным, и пренебрегают его оформлением, а зря.
Акт приема-передачи является дополнением договора купли-продажи авто. Документ фиксирует полное исполнение обязательств между сторонами сделки, то есть подтверждает, что все договоренности исполнены, а у сторон нет взаимных претензий.
Скачать акт приема-передачи (бланк).
Заполняется акт по аналогии с договором, и нужно придерживаться тех же правил.
В каких случаях договор купли-продажи автомобиля будет недействительным
Документ признают недействительным, если в нем:
- неполные или неверно заполненные данные;
- допущены ошибки или помарки;
- отсутствует номер договора;
- перепутаны стороны сделки, их подписи или данные;
- сумма договора прописана только цифрами;
- тяжело разобрать почерк в документе;
- при заполнении использовали разные цвета ручек;
- экземпляры договора не идентичны, имеются различия в почерке или данных.
Напоминаем, что оформив договор купли-продажи авто, новый собственник должен пройти перерегистрацию в автоинспекции в течение 10 суток с момента покупки.
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