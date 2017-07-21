21 июля 2017, 17:52

Доходы Volvo от продаж выросли

Volvo Cars сообщил о существенном росте операционной прибыли до 6,8 млрд шведских крон за первое полугодие 2017 года. Текущий результат обеспечили доля на европейском рынке и устойчивый рост продаж в Китае.
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Доходы компании выросли до 99,1 млрд шведских крон (84,2 млрд за первые 6 месяцев в 2016 году), а коэффициент рентабельности операционной прибыли поднялся с прошлогодних 6,6 % до 6,8 % даже на фоне активных инвестиций в выпуск новых автомобилей и разработку технологий.

Продажи за первые 6 месяцев текущего года выросли на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, достигнув отметки в 277 641 автомобиль. Таким образом, Volvo Cars 4 год подряд продолжает устанавливать рекордные показатели.

В США компания ожидает стабильный рост по итогам года. Ограничения поставок повлияли на результаты продаж в I квартале, однако итоги последующих трех месяцев и предстоящее появление нового среднеразмерного кроссовера XC60 указывают на благоприятное завершение 2017-го. В этом году Volvo Cars представит свой новый XC40, который дополнит линейку внедорожников и позволит бренду успешно войти в быстро развивающийся сегмент компактных премиальных кроссоверов.

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Форум Volvo 850
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Доходы Volvo от продаж выросли
{{material_120180}}Доходы компании выросли до 99,1 млрд шведских крон (84,2 млрд за первые 6 месяцев в 2016 году), а коэффициент рентабельности операционной прибыли поднялся с прошлогодних 6,6 % до 6,8 % даже на фоне активных инвестиций в выпуск новых автомобилей и разработку технологий.Продажи за первые 6 месяцев текущего года выросли на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, достигнув отметки в 277 641 автомобиль. Таким образом, Volvo Cars 4 год подряд продолжает устанавливать рекордные показатели.В США компания ожидает стабильный рост по итогам года. Ограничения поставок повлияли на результаты продаж в I квартале, однако итоги последующих трех месяцев и предстоящее появление нового среднеразмерного кроссовера XC60 указывают на благоприятное завершение 2017-го. В этом году Volvo Cars представит свой новый XC40, который дополнит линейку внедорожников и позволит бренду успешно войти в быстро развивающийся сегмент компактных премиальных кроссоверов.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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