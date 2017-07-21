21 июля 2017, 17:52
Доходы Volvo от продаж выросли
Volvo Cars сообщил о существенном росте операционной прибыли до 6,8 млрд шведских крон за первое полугодие 2017 года. Текущий результат обеспечили доля на европейском рынке и устойчивый рост продаж в Китае.
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Продажи за первые 6 месяцев текущего года выросли на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, достигнув отметки в 277 641 автомобиль. Таким образом, Volvo Cars 4 год подряд продолжает устанавливать рекордные показатели.
В США компания ожидает стабильный рост по итогам года. Ограничения поставок повлияли на результаты продаж в I квартале, однако итоги последующих трех месяцев и предстоящее появление нового среднеразмерного кроссовера XC60 указывают на благоприятное завершение 2017-го. В этом году Volvo Cars представит свой новый XC40, который дополнит линейку внедорожников и позволит бренду успешно войти в быстро развивающийся сегмент компактных премиальных кроссоверов.
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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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