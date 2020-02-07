Документ по изменениям в КоАП не учитывает социальное положение людей
- 58
- 0
Фото: facebook.com
По мнению народного избранника, «важно, чтобы общество, понимая ситуацию на дорогах, осознавая количество жертв и всеобщую халатность по отношению к ПДД, определилось бы с теми мерами, которые стимулировали бы законопослушное поведение на дорогах. Чтобы люди сказали: Да, мы согласны. Это – справедливый КоАП, и если водитель нарушил, и это – опасное нарушение, то определенное возмездие – справедливо».
Г-н Васильев резюмировал свой пост следующей строкой: «Будем пересматривать всю автомобильную главу. Если есть мысли – присылайте».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве