Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
7 февраля 2020, 21:59

Документ по изменениям в КоАП не учитывает социальное положение людей

  • 58
  • 0
Фото: medium.com
Вчерашнее заявление премьера Михаила Мишустина о том, что штрафы, предлагаемые новым проектом КоАП, будут непосильными для автомобилистов, эхом отозвались в среде чиновничьего аппарата и депутатского корпуса.
Документ по изменениям в КоАП не учитывает социальное положение людей

Фото: facebook.com

Ранее мы писали
В ближайшее время на сайте госуслуг может заработать новый сервис. Водители смогут обжаловать постановление ...
Читать далее
Так, например, Александр Васильев, член Центрального штаба Общенародного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», а по совместительству депутат Госдумы, на своей страничке в соцсетях написал: «Провели первое заседание рабочей группы ОНФ по кодексу об административных нарушениях. Документ по изменениям в КоАП вызвал справедливое возмущение граждан. Он не учитывает ни социальное положение людей, ни тяжесть наступивших последствий при нарушении тех или иных Правил дорожного движения».

По мнению народного избранника, «важно, чтобы общество, понимая ситуацию на дорогах, осознавая количество жертв и всеобщую халатность по отношению к ПДД, определилось бы с теми мерами, которые стимулировали бы законопослушное поведение на дорогах. Чтобы люди сказали: Да, мы согласны. Это – справедливый КоАП, и если водитель нарушил, и это – опасное нарушение, то определенное возмездие – справедливо».

Г-н Васильев резюмировал свой пост следующей строкой: «Будем пересматривать всю автомобильную главу. Если есть мысли – присылайте».

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Как снять защиту грм
Ожалуйста помогите На примере двигателя Mercedes M272 мы сейчас разберемся в математике ГРМ (газораспределительного механизма) . Принимая во внимания что в звездах привода распредвалов по 42 зуба, рассчитайте на какой угол отклонится шкив коленвала от установочного положения, если специалисты ошиблись ...
Максим Стела Хадыкины
Какие шины отечественного производителя вы знаете?
Цитата:| Кому: Killlfish Говорю же, покупать не собираюсь. Просто интересно стало)
egor21
СИМ Автомаркет Введенского | отзывы
Машин на продажу немного, но все очень крутые. Популярные марки, внедорожники, состояние у всех хорошее хотя бы с виду, как минимум обработку кузова перед продажей сделали. Можно провести тест-драйв, правда, это всего навсего круг по двору, многое не поймёшь за это время. Я взяла Ниссан Кашкай, в хорошей ...
Анна
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Дилерам завезли 2-литровые Hyundai Sonata
Автоломбарды. Помощь или ловушка для автовладельцев?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 55 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Документ по изменениям в КоАП не учитывает социальное положение людей
{{material_128850}} Так, например, Александр Васильев, член Центрального штаба Общенародного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», а по совместительству депутат Госдумы, на своей страничке в соцсетях написал: «Провели первое заседание рабочей группы ОНФ по кодексу об административных нарушениях. Документ по изменениям в КоАП вызвал справедливое возмущение граждан. Он не учитывает ни социальное положение людей, ни тяжесть наступивших последствий при нарушении тех или иных Правил дорожного движения».По мнению народного избранника, «важно, чтобы общество, понимая ситуацию на дорогах, осознавая количество жертв и всеобщую халатность по отношению к ПДД, определилось бы с теми мерами, которые стимулировали бы законопослушное поведение на дорогах. Чтобы люди сказали: Да, мы согласны. Это – справедливый КоАП, и если водитель нарушил, и это – опасное нарушение, то определенное возмездие – справедливо». Г-н Васильев резюмировал свой пост следующей строкой: «Будем пересматривать всю автомобильную главу. Если есть мысли – присылайте».
2020-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Сургут Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться