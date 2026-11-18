У Porsche в России забирают автоцентр и 700 млн рублей за старые долги Volkswagen

Уход с российского рынка обернулся для Volkswagen неожиданными последствиями. За срыв сборки машин в Нижнем Новгороде теперь расплатятся активы Porsche. Узнайте, какое имущество в Москве включили в конкурсную массу и кому в итоге достанутся российские компании легендарного бренда.

Уход с российского рынка обернулся для Volkswagen неожиданными последствиями. За срыв сборки машин в Нижнем Новгороде теперь расплатятся активы Porsche. Узнайте, какое имущество в Москве включили в конкурсную массу и кому в итоге достанутся российские компании легендарного бренда.

«Порше Руссланд» принадлежит дилерский центр на Ленинградском шоссе площадью более 3 тыс. кв. м. Его арендует дочерний «Порше Центр Москва». Арбитражный суд Москвы включил доли в ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» в конкурсную массу Volkswagen AG. Судебный акт обеспечивает правовую основу для государственной регистрации перехода прав на эти доли от структур Porsche к Volkswagen AG как должнику. О правовом основании для регистрации перехода долей сообщает «Коммерсантъ».

На конец 2025 года у российских компаний Porsche было более 700 млн рублей денежных средств. «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» оказывает консультационные услуги. В деле рассматриваются корпоративные доли, а не прямая передача здания или дилерского бизнеса кредитору: после включения долей в конкурсную массу их могут оценить и реализовать в рамках процедуры банкротства.

Volkswagen AG возражал против включения компаний в конкурсную массу. Концерн указывал, что владеет 74,99% акций Porsche AG, а не напрямую долями в российских юридических лицах. Суд не счел этот довод достаточным для исключения активов: в судебном определении отмечено, что Volkswagen сохранял возможность определять деятельность Porsche AG и ее дочерних обществ.

В других материалах об автомобилях рассматриваются и расходы владельцев: разбор Toyota Progres был посвящен замене двигателя и подвески. В деле Volkswagen речь идет о корпоративных правах. Российскую процедуру банкротства концерна инициировало АО «Камея», которое приобрело требование у Нижегородского автомобильного завода, ранее связанного с ГАЗом. Задолженность составляет 16,9 млрд рублей и 40,05 тыс. евро. Она возникла после прекращения соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen в Нижнем Новгороде. Суд признал заявление обоснованным и включил требование «Камеи» в реестр кредиторов Volkswagen AG.

Включение долей в конкурсную массу не означает, что их уже продали или что кредитор может забрать их себе напрямую. Имущество реализуют в установленном для конкурсного производства порядке, с учетом интересов кредиторов и правил торгов. Судебное определение можно обжаловать; окончательный собственник российских компаний Porsche пока не определен.