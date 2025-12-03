BYD ломает стереотипы о дешёвых электромобилях: Dolphin Surf предлагает простор, технологии и цену, от которой замирает сердце

Dolphin Surf удивляет: на что способен китайский автомобиль за 19 тысяч евро

Китайский электромобиль за 18 990 евро удивляет даже немецких экспертов. Простор, технологии, сборка - и всё это в компактном кузове. Но не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. Что скрывает BYD Dolphin Surf за привлекательно низкой ценой?

Китайский автопроизводитель BYD продолжает удивлять европейцев, предлагая электромобиль Dolphin Surf по цене менее 20 000 евро. Как выяснил 110km.ru, в ноябре 2025 года промо-стоимость модели составляет всего 18 990 евро - сумма, при которой мало кто ожидал увидеть столь продуманный и технологичный автомобиль. Результаты независимых испытаний ADAC подтверждают: Dolphin Surf действительно способен удивлять.

Даже базовая версия Active выглядит щедро укомплектованной: сиденья из веганской кожи, вращающийся сенсорный экран, навигация с автоматическим планированием зарядок, беспроводной CarPlay и Android Auto, функция V2L (автомобиль как источник питания), голосовое управление и трёхточечные крепления Isofix. BYD самостоятельно производит ключевые компоненты привода: от аккумуляторов до электроники, что обеспечивает высокую степень контроля качества и снижает зависимость от внешних поставщиков.

Dolphin Surf доступен с двумя литий-железо-фосфатными (LFP) батареями: на 30 и 43,2 кВт·ч. Такие аккумуляторы безопаснее и долговечнее, к тому же не содержат дорогих кобальта и никеля. Базовый мотор выдаёт 65 кВт (88 л.с.), разгоняя машину до 100 км/ч за 12,1 секунды и обеспечивая максимум 150 км/ч. В городских условиях автомобиль демонстрирует неожиданную прыть: разгон с 15 до 30 км/ч занимает всего 1,1 секунды. Плавность и точность регулировки мощности делают езду комфортной даже с «маленьким» двигателем.

Фото: BYD

Особенно впечатляет салон. При длине менее четырёх метров Dolphin Surf предлагает задним пассажирам пространство для ног, достойное автомобилей на класс выше. Люди ростом до 190 см могут сидеть сзади с комфортом. Качество материалов приятно на ощупь: от дверных панелей до солнцезащитных козырьков, которые, к слову, имеют тканевую отделку - редкость даже в премиальных моделях. Багажник объёмом 220 литров кажется щедрым подарком для автомобиля этого сегмента, а при сложенных спинках задних сидений превращается в 990-литровое грузовое пространство.

Подвеска настроена мягко, что в сочетании с высокопрофильными шинами эффективно гасит мелкие неровности. Однако задняя ось проявляет жёсткость на крупных дефектах покрытия, а рулевое управление не центрируется: водителю приходится постоянно корректировать траекторию даже на прямой, что сильно утомляет в длительных поездках.

Системы помощи водителю работают нестабильно. Отсутствие радаров в задней части лишает машину функций контроля при выезде задним ходом и перекрёстного движения. Активные предупреждения то срабатывают с запозданием, то раздражающе напоминают о себе без причины. Отключить их оказывается задачей не из лёгких.

Фото: BYD

Слабым местом остаются зарядка и запас хода. При заявленных 322 км по циклу WLTP реальный пробег в смешанных условиях не превышает 260 км. На трассе при 10 °C он может сократиться до 150 км. Зарядка с 10 до 80 % занимает 45 минут при пиковой мощности 85 кВт, что заметно уступает многим конкурентам. Кроме того, отсутствует система кондиционирования аккумулятора, что снижает эффективность при экстремальных температурах.

Тем не менее, BYD Dolphin Surf - один из самых сбалансированных городских электромобилей в своём ценовом сегменте. Он сочетает простор, качество сборки, богатое оснащение и неплохую управляемость. И делает это по цене, сопоставимой со стоимостью Lada Vesta (1,7 млн рублей в пересчете по курсу). Вопрос только в том, готовы ли европейские покупатели пойти на компромиссы ради такого предложения или предпочтут более дорогие варианты.