BYD ломает стереотипы о дешёвых электромобилях: Dolphin Surf предлагает простор, технологии и цену, от которой замирает сердце

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 декабря 2025, 06:02

Dolphin Surf удивляет: на что способен китайский автомобиль за 19 тысяч евро

Dolphin Surf удивляет: на что способен китайский автомобиль за 19 тысяч евро

BYD ломает стереотипы о дешёвых электромобилях: Dolphin Surf предлагает простор, технологии и цену, от которой замирает сердце

Dolphin Surf удивляет: на что способен китайский автомобиль за 19 тысяч евро

Китайский электромобиль за 18 990 евро удивляет даже немецких экспертов. Простор, технологии, сборка - и всё это в компактном кузове. Но не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. Что скрывает BYD Dolphin Surf за привлекательно низкой ценой?

Китайский электромобиль за 18 990 евро удивляет даже немецких экспертов. Простор, технологии, сборка - и всё это в компактном кузове. Но не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. Что скрывает BYD Dolphin Surf за привлекательно низкой ценой?

Китайский автопроизводитель BYD продолжает удивлять европейцев, предлагая электромобиль Dolphin Surf по цене менее 20 000 евро. Как выяснил 110km.ru, в ноябре 2025 года промо-стоимость модели составляет всего 18 990 евро - сумма, при которой мало кто ожидал увидеть столь продуманный и технологичный автомобиль. Результаты независимых испытаний ADAC подтверждают: Dolphin Surf действительно способен удивлять.

Даже базовая версия Active выглядит щедро укомплектованной: сиденья из веганской кожи, вращающийся сенсорный экран, навигация с автоматическим планированием зарядок, беспроводной CarPlay и Android Auto, функция V2L (автомобиль как источник питания), голосовое управление и трёхточечные крепления Isofix. BYD самостоятельно производит ключевые компоненты привода: от аккумуляторов до электроники, что обеспечивает высокую степень контроля качества и снижает зависимость от внешних поставщиков.

Dolphin Surf доступен с двумя литий-железо-фосфатными (LFP) батареями: на 30 и 43,2 кВт·ч. Такие аккумуляторы безопаснее и долговечнее, к тому же не содержат дорогих кобальта и никеля. Базовый мотор выдаёт 65 кВт (88 л.с.), разгоняя машину до 100 км/ч за 12,1 секунды и обеспечивая максимум 150 км/ч. В городских условиях автомобиль демонстрирует неожиданную прыть: разгон с 15 до 30 км/ч занимает всего 1,1 секунды. Плавность и точность регулировки мощности делают езду комфортной даже с «маленьким» двигателем.

Фото: BYD

Особенно впечатляет салон. При длине менее четырёх метров Dolphin Surf предлагает задним пассажирам пространство для ног, достойное автомобилей на класс выше. Люди ростом до 190 см могут сидеть сзади с комфортом. Качество материалов приятно на ощупь: от дверных панелей до солнцезащитных козырьков, которые, к слову, имеют тканевую отделку - редкость даже в премиальных моделях. Багажник объёмом 220 литров кажется щедрым подарком для автомобиля этого сегмента, а при сложенных спинках задних сидений превращается в 990-литровое грузовое пространство.

Подвеска настроена мягко, что в сочетании с высокопрофильными шинами эффективно гасит мелкие неровности. Однако задняя ось проявляет жёсткость на крупных дефектах покрытия, а рулевое управление не центрируется: водителю приходится постоянно корректировать траекторию даже на прямой, что сильно утомляет в длительных поездках.

Системы помощи водителю работают нестабильно. Отсутствие радаров в задней части лишает машину функций контроля при выезде задним ходом и перекрёстного движения. Активные предупреждения то срабатывают с запозданием, то раздражающе напоминают о себе без причины. Отключить их оказывается задачей не из лёгких.

Фото: BYD

Слабым местом остаются зарядка и запас хода. При заявленных 322 км по циклу WLTP реальный пробег в смешанных условиях не превышает 260 км. На трассе при 10 °C он может сократиться до 150 км. Зарядка с 10 до 80 % занимает 45 минут при пиковой мощности 85 кВт, что заметно уступает многим конкурентам. Кроме того, отсутствует система кондиционирования аккумулятора, что снижает эффективность при экстремальных температурах.

Тем не менее, BYD Dolphin Surf - один из самых сбалансированных городских электромобилей в своём ценовом сегменте. Он сочетает простор, качество сборки, богатое оснащение и неплохую управляемость. И делает это по цене, сопоставимой со стоимостью Lada Vesta (1,7 млн рублей в пересчете по курсу). Вопрос только в том, готовы ли европейские покупатели пойти на компромиссы ради такого предложения или предпочтут более дорогие варианты.

Упомянутые марки: BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид

Похожие материалы Бид

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Dolphin Surf удивляет: на что способен китайский автомобиль за 19 тысяч евро
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Тула Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться