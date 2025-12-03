BYD ломает стереотипы о дешёвых электромобилях: Dolphin Surf предлагает простор, технологии и цену, от которой замирает сердце

3 декабря 2025, 06:02
Dolphin Surf удивляет: на что способен китайский автомобиль за 19 тысяч евро
Dolphin Surf удивляет: на что способен китайский автомобиль за 19 тысяч евро
Китайский электромобиль за 18 990 евро удивляет даже немецких экспертов. Простор, технологии, сборка - и всё это в компактном кузове. Но не всё так гладко, как кажется на первый взгляд. Что скрывает BYD Dolphin Surf за привлекательно низкой ценой?
Китайский автопроизводитель BYD продолжает удивлять европейцев, предлагая электромобиль Dolphin Surf по цене менее 20 000 евро. Как выяснил 110km.ru, в ноябре 2025 года промо-стоимость модели составляет всего 18 990 евро - сумма, при которой мало кто ожидал увидеть столь продуманный и технологичный автомобиль. Результаты независимых испытаний ADAC подтверждают: Dolphin Surf действительно способен удивлять.
Даже базовая версия Active выглядит щедро укомплектованной: сиденья из веганской кожи, вращающийся сенсорный экран, навигация с автоматическим планированием зарядок, беспроводной CarPlay и Android Auto, функция V2L (автомобиль как источник питания), голосовое управление и трёхточечные крепления Isofix. BYD самостоятельно производит ключевые компоненты привода: от аккумуляторов до электроники, что обеспечивает высокую степень контроля качества и снижает зависимость от внешних поставщиков.
Dolphin Surf доступен с двумя литий-железо-фосфатными (LFP) батареями: на 30 и 43,2 кВт·ч. Такие аккумуляторы безопаснее и долговечнее, к тому же не содержат дорогих кобальта и никеля. Базовый мотор выдаёт 65 кВт (88 л.с.), разгоняя машину до 100 км/ч за 12,1 секунды и обеспечивая максимум 150 км/ч. В городских условиях автомобиль демонстрирует неожиданную прыть: разгон с 15 до 30 км/ч занимает всего 1,1 секунды. Плавность и точность регулировки мощности делают езду комфортной даже с «маленьким» двигателем.
Особенно впечатляет салон. При длине менее четырёх метров Dolphin Surf предлагает задним пассажирам пространство для ног, достойное автомобилей на класс выше. Люди ростом до 190 см могут сидеть сзади с комфортом. Качество материалов приятно на ощупь: от дверных панелей до солнцезащитных козырьков, которые, к слову, имеют тканевую отделку - редкость даже в премиальных моделях. Багажник объёмом 220 литров кажется щедрым подарком для автомобиля этого сегмента, а при сложенных спинках задних сидений превращается в 990-литровое грузовое пространство.
Подвеска настроена мягко, что в сочетании с высокопрофильными шинами эффективно гасит мелкие неровности. Однако задняя ось проявляет жёсткость на крупных дефектах покрытия, а рулевое управление не центрируется: водителю приходится постоянно корректировать траекторию даже на прямой, что сильно утомляет в длительных поездках.
Системы помощи водителю работают нестабильно. Отсутствие радаров в задней части лишает машину функций контроля при выезде задним ходом и перекрёстного движения. Активные предупреждения то срабатывают с запозданием, то раздражающе напоминают о себе без причины. Отключить их оказывается задачей не из лёгких.
Слабым местом остаются зарядка и запас хода. При заявленных 322 км по циклу WLTP реальный пробег в смешанных условиях не превышает 260 км. На трассе при 10 °C он может сократиться до 150 км. Зарядка с 10 до 80 % занимает 45 минут при пиковой мощности 85 кВт, что заметно уступает многим конкурентам. Кроме того, отсутствует система кондиционирования аккумулятора, что снижает эффективность при экстремальных температурах.
Тем не менее, BYD Dolphin Surf - один из самых сбалансированных городских электромобилей в своём ценовом сегменте. Он сочетает простор, качество сборки, богатое оснащение и неплохую управляемость. И делает это по цене, сопоставимой со стоимостью Lada Vesta (1,7 млн рублей в пересчете по курсу). Вопрос только в том, готовы ли европейские покупатели пойти на компромиссы ради такого предложения или предпочтут более дорогие варианты.
Похожие материалы Бид
-
03.12.2025, 07:54
Завод «Моторинвест» запустит сборку нового доступного электромобиля Evolute
В России появится новый электромобиль. Он будет доступным и современным. Модель заменит устаревший седан. Производство наладят в Липецкой области. Что это за машина? Узнайте подробности о грядущей новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:25
Завод Evolute в Липецке начал сам сваривать и красить кузова для электрокаров
Бренд Evolute сделал важный шаг. Запущены новые производственные линии. Это серьезно повысит локализацию. Качество автомобилей должно вырасти. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
-
02.12.2025, 15:42
Белорусский Zubr: названы цены и модели нового автобренда
В Беларуси запускают новую марку авто. Она получила название Zubr. В линейке будет пять разных моделей. Их уже можно заказать по предзаказу. Цены и условия покупки удивляют. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
-
02.12.2025, 15:28
Мультимедиа Huawei для Aito M9 выходит на мировой рынок с глобальными картами и ADS
Huawei готовит мультимедийную систему для Aito M9 к выходу за пределы Китая. Интерфейс теперь на английском, карты и приложения соответствуют зарубежным требованиям. Система поддерживает глобальные сервисы и адаптирована под местные стандарты. Подробности о нововведениях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:19
Электрический хэтчбек BYD Dolphin стал самым быстро продаваемым в Китае
BYD Dolphin установил рекорд по скорости продаж среди электромобилей в Китае. Модель 2025 года получила новые комплектации и расширенный функционал. Впечатляющие характеристики и современные технологии делают автомобиль заметным игроком рынка. Узнайте, чем удивляет обновленный Dolphin.Читать далее
-
02.12.2025, 15:13
Mercedes готовит семиместный электрический GLC EQ: первые фото тестов новинки
Mercedes тестирует новую версию GLC EQ с тремя рядами сидений. Ожидается, что премьера состоится в 2026 году. Модель получит увеличенный багажник и просторный салон. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
02.12.2025, 14:40
Названы самые прибыльные автоконцерны Китая: BYD не в лидерах
Китайский автопром меняет правила игры. Новые лидеры обходят гигантов. Их секрет успеха удивляет всех. Кто же оказался на вершине? Узнайте подробности этого рейтинга.Читать далее
-
02.12.2025, 14:16
Китайский автопром завалил мир машинами которые не может продать дома
Китай производит слишком много автомобилей. Внутренний рынок уже переполнен. Куда отправляются эти машины? Конкуренты по всему миру бьют тревогу. Грядет глобальный передел авторынка.Читать далее
Похожие материалы Бид
-
03.12.2025, 07:54
Завод «Моторинвест» запустит сборку нового доступного электромобиля Evolute
В России появится новый электромобиль. Он будет доступным и современным. Модель заменит устаревший седан. Производство наладят в Липецкой области. Что это за машина? Узнайте подробности о грядущей новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:36
Российский электрокар «Атом»: раскрыты все характеристики серийной версии
Отечественный электромобиль «Атом» скоро появится на дорогах. Стали известны его финальные характеристики. Разработчики обещают много интересных решений. Автомобиль получит несколько версий. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
02.12.2025, 16:25
Завод Evolute в Липецке начал сам сваривать и красить кузова для электрокаров
Бренд Evolute сделал важный шаг. Запущены новые производственные линии. Это серьезно повысит локализацию. Качество автомобилей должно вырасти. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
-
02.12.2025, 15:42
Белорусский Zubr: названы цены и модели нового автобренда
В Беларуси запускают новую марку авто. Она получила название Zubr. В линейке будет пять разных моделей. Их уже можно заказать по предзаказу. Цены и условия покупки удивляют. Узнайте все подробности о проекте.Читать далее
-
02.12.2025, 15:28
Мультимедиа Huawei для Aito M9 выходит на мировой рынок с глобальными картами и ADS
Huawei готовит мультимедийную систему для Aito M9 к выходу за пределы Китая. Интерфейс теперь на английском, карты и приложения соответствуют зарубежным требованиям. Система поддерживает глобальные сервисы и адаптирована под местные стандарты. Подробности о нововведениях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:19
Электрический хэтчбек BYD Dolphin стал самым быстро продаваемым в Китае
BYD Dolphin установил рекорд по скорости продаж среди электромобилей в Китае. Модель 2025 года получила новые комплектации и расширенный функционал. Впечатляющие характеристики и современные технологии делают автомобиль заметным игроком рынка. Узнайте, чем удивляет обновленный Dolphin.Читать далее
-
02.12.2025, 15:13
Mercedes готовит семиместный электрический GLC EQ: первые фото тестов новинки
Mercedes тестирует новую версию GLC EQ с тремя рядами сидений. Ожидается, что премьера состоится в 2026 году. Модель получит увеличенный багажник и просторный салон. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
02.12.2025, 14:40
Названы самые прибыльные автоконцерны Китая: BYD не в лидерах
Китайский автопром меняет правила игры. Новые лидеры обходят гигантов. Их секрет успеха удивляет всех. Кто же оказался на вершине? Узнайте подробности этого рейтинга.Читать далее
-
02.12.2025, 14:16
Китайский автопром завалил мир машинами которые не может продать дома
Китай производит слишком много автомобилей. Внутренний рынок уже переполнен. Куда отправляются эти машины? Конкуренты по всему миру бьют тревогу. Грядет глобальный передел авторынка.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве