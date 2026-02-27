Китайские автобусы теряют позиции у дилеров из-за новых рыночных условий — в чем причина

27 февраля 2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.
По данным маркетингового агентства НАПИ, в первом квартале 2026 года российский рынок автобусов столкнулся с неожиданным изменением структуры дилерской сети. Несмотря на то, что общее количество авторизованных точек продаж выросло на 17 и достигло 232, а число сервисных центров увеличилось на 10 и составило 617, доля дилеров, реализующих китайские автобусы, заметно сократилась.
Теперь только 35,3% дилеров занимаются продажей автобусов из КНР, что на 3,3 процентных пункта меньше по сравнению с концом 2025 года. Сервисное обслуживание китайских автобусов также оказалось под давлением: лишь 19,9% авторизованных СТО продолжают работать с этой техникой, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем ранее. Как сообщает Комтранс, эти перемены отражают не только внутренние процессы на рынке, но и влияние внешних факторов, включая конкуренцию и изменение спроса.
Эксперты отмечают, что сокращение доли китайских автобусов у дилеров может быть связано с усилением позиций других производителей, а также с изменениями в логистике и условиях поставок. Важно понимать, что подобные тенденции уже проявлялись на рынке коммерческого транспорта: например, в прошлом году наблюдалось резкое падение спроса на грузовики и спецтехнику, о чем подробно рассказывалось в материале о новых вызовах для коммерческого транспорта и спецтехники. Это подтверждает, что рынок автобусов не изолирован от общих процессов и реагирует на них достаточно быстро.
Несмотря на снижение доли китайских автобусов, общее количество дилерских и сервисных центров продолжает расти. Это может свидетельствовать о диверсификации ассортимента и попытках дилеров адаптироваться к новым рыночным условиям. Некоторые участники рынка полагают, что ситуация может измениться в ближайшие месяцы — либо с появлением новых выгодных предложений от китайских производителей, либо в случае корректировки политики поддержки отечественного автопрома.
Для справки: китайские автобусы за последние годы стали одним из ключевых сегментов на российском рынке коммерческого транспорта. Их популярность обусловлена доступной ценой, современным оснащением и широким модельным рядом. Тем не менее, конкуренция со стороны других зарубежных и отечественных брендов постоянно усиливается, что вынуждает дилеров пересматривать приоритеты и ассортимент.
На российском рынке широко представлены такие китайские бренды, как Yutong, Higer, King Long и Golden Dragon. Эти производители активно инвестируют в развитие сервисной сети и обучение персонала, стремясь повысить качество обслуживания и укрепить свои позиции. Благодаря экономичности и надежности, китайские автобусы в последние годы часто выбирают для городских и междугородних перевозок.
Однако текущие изменения в структуре дилерской сети могут повлиять на доступность этих моделей для конечных покупателей и существенно изменить расстановку сил среди поставщиков коммерческого транспорта.
