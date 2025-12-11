Треть запчастей в России - подделка? Что говорят в автосервисах

Доля поддельных автозапчастей в России остается высокой

Рынок автозапчастей столкнулся с проблемой. Контрафакт все еще очень распространен. Специалисты бьют тревогу. Узнайте, какие детали подделывают чаще. Как защитить свой автомобиль от опасности.

Ситуация с контрафактными автомобильными запчастями в России продолжает вызывать серьезную озабоченность. Согласно свежему исследованию, проведенному аналитическим агентством Gruzdev Analyze совместно с сетью Fit Service, в 2025 году почти каждый третий автосервис (32%) сталкивался с подделками. Хотя этот показатель немного снизился по сравнению с пиковым значением 2024 года, когда о встречах с контрафактом заявляли 37% сервисов, эксперты считают, что проблема по-прежнему носит массовый характер.

Глава агентства Gruzdev Analyze Александр Груздев полагает, что небольшое снижение цифр не должно вводить в заблуждение. По его мнению, это лишь верхушка айсберга. Он убежден, что реальная доля подделок, особенно среди деталей, которые автовладельцы приобретают самостоятельно на рынках или в сомнительных интернет-магазинах, может быть гораздо выше. Таким образом, около трети СТО по всей стране регулярно имеют дело с некачественными компонентами, что указывает на огромный теневой рынок.

В то же время, как сообщает Autonews, член правления Союза автосервисов России Илья Плисов призывает к осторожности в интерпретации данных. Он обращает внимание на разницу между «32% запчастей - поддельные» и «32% механиков сталкивались с подделками». Плисов поясняет, что если из ста мастеров тридцать два хотя бы раз за год держали в руках фальшивку, это не значит, что треть всего рынка - контрафакт. При ежедневном потоке машин и запчастей реальный процент поддельных деталей в общем обороте может быть ничтожно мал, составляя сотые доли процента.

Лидерами антирейтинга по количеству подделок традиционно остаются моторные масла и технические жидкости. В 2025 году на них жаловались 48% опрошенных специалистов. Это чуть меньше, чем в рекордном 2024 году (54%), но все еще значительно больше, чем в 2023-м (31%). На втором месте прочно обосновались фильтры - с ними сталкивались 32% сервисов. Детали подвески и рулевого управления также часто оказываются поддельными, на них указали 17% респондентов. Илья Плисов добавляет, что мошенники чаще всего копируют продукцию только самых популярных и востребованных брендов.

Эксперты выделяют две основные причины живучести рынка контрафакта. Первая - технологическая простота. Изготовить поддельное масло, антифриз или фильтр можно кустарным способом без серьезных затрат. Вторая причина - гигантский спрос. В России эксплуатируется почти 35 миллионов легковых автомобилей, каждый из которых нуждается в регулярном обслуживании, что создает стабильный и обширный рынок сбыта для мошенников.

Специалисты предупреждают, что экономия на сомнительных деталях может обернуться катастрофой для автомобиля. Технический директор Fit Service Никита Родионов подчеркивает, что использование поддельных масел и жидкостей губительно для ключевых агрегатов. Последствия такой «экономии» почти всегда приводят к дорогостоящему ремонту двигателя, коробки передач или системы охлаждения, сводя на нет все мнимые выгоды от покупки дешевого контрафакта.