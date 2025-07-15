Доля российского рынка в экспорте китайских автомобилей в 2024 году

В 2024 году в России реализовали ровно 1 миллион новых китайских автомобилей, что составляет 3,2% от общего объема китайского автопроизводства. Разбираемся, какие бренды лидируют и как распределяются продажи по сегментам.

В 2024 году производство автомобилей в Китае увеличилось на 3,7%, достигнув рекордных 31,3 миллиона единиц. Экспорт китайских автомобилей вырос на 19,3% и составил 5,86 миллиона штук, включая легковые, грузовые, коммерческие автомобили и автобусы, выяснил глава Автостата Сергей Целиков.

Рассмотрим долю российского рынка в общем объеме экспорта китайских автомобилей. В России было продано ровно 1 миллион новых китайских машин, что составляет 3,2% от общего объема производства. Из них 915 тысяч — легковые автомобили, 78 тысяч — грузовые, а также около 4 тысяч легких коммерческих автомобилей и автобусов.

Кроме того, на российском рынке присутствуют автомобили, произведённые под китайскими брендами, но формально относящиеся к другим маркам, таким как Belgee, Xcite, «Соллерс», «Москвич» и «Амбер». Их доля в общем объеме продаж незначительна и не влияет на итоговые показатели.

Рассмотрим ключевых игроков китайского автопрома по продажам в России.

Great Wall Motor (GWM) занимает лидирующую позицию с долей российского рынка в 18,5%. В 2024 году концерн реализовал 1,23 миллиона автомобилей по всему миру, из которых 227,5 тысячи пришлось на Россию. В портфеле бренда представлены Haval, Tank, WEY, Ora и GW Poer.

Chery продемонстрировала продажи в 2,6 миллиона автомобилей по всему миру. В России суммарные продажи брендов группы — Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour и Kaiyi — достигли 318 тысяч единиц, что составляет 12,2% от мировых продаж.

Geely Auto заняла третье место с 2,18 миллионами проданных автомобилей в мире и 193 тысячами в России, включая бренды Geely, Belgee, Knewstar и Zeekr. Электромобили Zeekr в России составили 7,6 тысячи штук, что соответствует 3,4% от мировых продаж марки.

Li Auto (Lixiang) — молодой и быстрорастущий производитель, выпустивший 500 тысяч автомобилей в мире. В России продано 23,2 тысячи машин, при этом компания не осуществляла прямых поставок, и автомобили попали на рынок альтернативными каналами.

Changan увеличил глобальные продажи до 2,68 миллиона автомобилей, из которых 106,8 тысячи (4%) реализованы в России, включая бренд Avatr.

Guangzhou Automobile Group (GAC) с мировыми продажами в 2 миллиона автомобилей имеет в России лишь 20,1 тысячу продаж, что составляет 1% от общего объема.

JAC Motors — относительно небольшой производитель с 403,1 тысячами проданных автомобилей в мире. В России реализовано 13 050 легковых и 4 842 коммерческих автомобиля. Если добавить продажи «наших» брендов — Москвич (23,3 тыс.), Соллерс (13,2 тыс.) и КамАЗ Компас (4,7 тыс.), доля России достигает 13,5%.

Другие китайские бренды на российском рынке либо имеют незначительные объемы продаж, либо доля России в их глобальных продажах менее 1%. Например, FAW с 3,2 миллионами автомобилей в мире практически не представлен в России, хотя премиальный бренд Hongqi занимает 1,7% российского рынка.

Таким образом, Россия занимает заметную долю в экспорте китайских автомобилей, особенно для таких компаний, как Great Wall Motor, Chery и Geely. Это свидетельствует о растущем интересе к китайским маркам на российском рынке и расширении их присутствия в различных сегментах.

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