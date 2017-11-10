10 ноября 2017, 09:36

Должника поймали и заставили выплатить 80 тысяч рублей долга

Более 142 млн рублей различных задолженностей взыскали с начала текущего года петербургские судебные приставы мобильной группы «Поток». Львиную долю составляют долги по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам.
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Используя аппаратно-программный комплекс, применяемый региональными приставами, в 2017-м удалось выявить более 20 тыс. автомобилей должников. В ходе последнего рейда с сотрудниками ГИБДД на Дунайском проспекте, возле гипермаркета «Максидом» был выявлен автомобиль, за рулем которого находился должник, задолжавший почти 80 тыс. рублей транспортного налога.

Водителя предупредили: если он не расплатится с долгом на месте, автомобиль будет арестован. В течение 2 часов петербуржец нашел денежные средства и погасил долг полностью.

В пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов говорят, что с начала года почти 400 петербуржцев расплатились с транспортным налогом на сумму боле 5 млн рублей. И такой «урожай» - только в ходе рейдов судебных приставов мобильной группы «Поток».  

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Должника поймали и заставили выплатить 80 тысяч рублей долга
Используя аппаратно-программный комплекс, применяемый региональными приставами, в 2017-м удалось выявить более 20 тыс. автомобилей должников. В ходе последнего рейда с сотрудниками ГИБДД на Дунайском проспекте, возле гипермаркета «Максидом» был выявлен автомобиль, за рулем которого находился должник, задолжавший почти 80 тыс. рублей транспортного налога. Водителя предупредили: если он не расплатится с долгом на месте, автомобиль будет арестован. В течение 2 часов петербуржец нашел денежные средства и погасил долг полностью.В пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов говорят, что с начала года почти 400 петербуржцев расплатились с транспортным налогом на сумму боле 5 млн рублей. И такой «урожай» - только в ходе рейдов судебных приставов мобильной группы «Поток».  
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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