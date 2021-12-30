Должникам не позавидуешь: судебные приставы получили новые «Ларгусы»
Фото: Правительство СПб
Служебные универсалы Lada Largus отправятся в специализированный межрайонный отдел по совершению отдельных исполнительных действий.
Это не первый признак проявления заботы города о судебных приставах, которые по долгу службы вынуждены взыскивать с должников те или иные налоги. Ранее власти Северной столицы передали тому же ведомству 10 аппаратно-программных комплексов «Поток». Это оборудование позволяет отслеживать и находить автомобили, принадлежащие должникам.
В настоящее время в базе данных Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Санкт Петербургу находится порядка 500 тыс. автомашин, принадлежащих должникам.
Губернатор Александр Беглов заявил, что петербургское управление ФССП работает очень эффективно - за год взыскано более 36 млрд рублей, 12 млрд рублей – в федеральный бюджет и бюджет Санкт Петербурга.
- 890 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 280 000 РВАЗ (Lada) Largus 2013 в Москве
- 870 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 940 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 950 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 840 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 975 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 750 000 РВАЗ (Lada) Largus 2017 в Москве
- 760 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 740 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
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