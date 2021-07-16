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16 июля 2021, 19:08

Дом купца Смирнова: призрак в подвале, Ленин – «почетный насекальщик» и 30 видов пельменей

Когда речь заходит о городе Миасс, что в Челябинской области, мы сразу представляем себе промышленный центр, с обилием предприятий, главным из которых является «УралАЗ»
Фото: И. Братуха
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
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Фото: И. Братуха

На самом деле так оно и есть. И рядовому туристу здесь, вроде как, делать нечего. Ну, разве что покинуть границы города и спрятаться от труб в еловом лесу на побережье живописного Тургояка. Однако, с некоторых пор усилиями неравнодушных людей в Миассе появилась новая точка притяжения приезжающего люда. Это особняк купца Смирнова – восстановленный памятник культурного наследия Челябинской области. Наш корреспондент побывал на месте, и ему есть, что рассказать.

От Пролетарской ул. - к Церковной, от Гонибесовской - к ул. Спорта

Так здание стало называться недавно, всего несколько лет назад. Особняк или, если хотите, просто дом, построил Василий Гаврилович Смирнов 150 лет назад. В конце XIX века он был самым богатым и красивым домом в Миассе. Смирнов – это не тот, чье имя носит знаменитая на весь водка. Наш герой просто однофамилец, что, согласитесь, встречается довольно часто. Известно, что долгое время Василий Гаврилович служил управляющим в доме другого купца, и только потом разбогател сам. Больше информации о нем найти не удалось, хотя местные экскурсоводы и историки писали запросы в различные архивы.

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Дом купца Смирнова расположен в старой части Миасса, на улице Пролетарской. До революции она именовалась Церковной, а с другой стороны здания проходит улица Спорта, которая век назад называлась Гонибесовской. Надо отметить, что этот район города сам по себе довольно примечателен. До сих пор здесь сохранились особняки купцов и золотодобытчиков, которые жили в Миассе на рубеже XIX-XX веков. После Октябрьской революции здание, естественно, было национализировано, под его крышей расположилась продовольственная управа. И лишь позже рабочие напилочного завода, находившегося неподалеку, отремонтировали и сделали в нем свой клуб.

В годы Великой Отечественной войны в здании разместилась эвакуированная с Украины Васильковская школа летных механиков - готовились кадры, которые, получив необходимые знания и навыки, сразу уходили на фронт. После освобождения «самостийной» от фашистов школа вернулась на родину, а в здании снова заработал клуб. И так благополучно продолжалось до 90-х годов прошлого столетия.

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: музей Дом купца Смирнова

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: музей Дом купца Смирнова

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: музей Дом купца Смирнова

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей

Есть еще на земле добрые люди

В лихие перестроечные годы денег на культуру, как все мы знаем, не выделялось, и здание пришло в упадок. Два десятка лет оно стояло без хозяина, что называется, без окон и дверей. В 2014-м местная неравнодушная жительница Елена Николаевна Семенова выкупила здание на аукционе, и сразу же началась его реконструкция, которая продлилась полтора года. Темпы восстановительных работ были ударными, и в сентябре 2015-го дом предстал в своем обновленном виде. Фасад здания выполнен в тех же красках, какие были при купце, то есть бирюзового цвета (в годы СССР был красноватого оттенка). Теперь фасад является исторической ценностью.

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Кстати, о уже упомянутом напилочном заводе. У него тоже интересная история: в 1914 году он был эвакуирован в Миасс из Риги, и назывался тогда пилозубным. А вообще завод был в СССР единственным, который изготавливал напильники. Во дворе предприятия до сих пор стоит памятник Ленину, и красуется надпись: «Почетный насекальщик». Дошло до смешного: вплоть до 1972 года Владимиру Ильичу начисляли зарплату. На общих, как говорят, основаниях.

Кто в доме хозяин? Прохор!

Внешние стены, повторимся, удалось воссоздать «по старинке», а все, что внутри – это уже фантазия работников музея. В дореволюционные годы на 1 этаже размещался магазин, на 2 этаже - жилые помещения. Был еще огромный подвал в 4 метра высотой с крепкой кладкой и множеством ходов. При реставрации его удалось раскопать и вернуть вторую жизнь. Выяснилось, что этот подвал проходит под автомобильной дорогой, поэтому не стали дальше расчищать, дабы не увеличивать риск провала трассы. Все подвалы, как принято считать, места мистические, и Дом купца Смирнова не исключение.

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: музей Дом купца Смирнова

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей

Миассцы с удовольствием поведают вам о Прохоре – местном призраке. Это хранитель особняка, который сидит в глухом колодце под замком, и каждый гость считает своим долгом кинуть в чашку Прохору звонкий «пятак». Глубокой ночью к крестьянину спускается хозяин и забирает свой оброк. И это чистая правда, ведь как по-другому объяснить тот факт, что денег у бедного Прохора не прибавляется, а, наоборот, они таинственным образом куда-то исчезают. А ведь у сотрудников музея нет даже лестницы, способной опуститься на такую глубину...

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Экскурсоводы говорят, что в темное время суток Прохор выходит из своего подвала и с колотушкой в руках начинает обход здания. А похозяйничать он любит: то откроет настежь наглухо закрытую дверь балкона, у которой даже ручки нет, видимо, чтобы проветрить помещение, то стучит по стенам и громко топает, перекладывает вещи, а то и вовсе показывается на фотографиях, которые гости делают в доме и на его фоне. Служители музея говорят, что призрак вовсе не злой, более того, он у них в почете и уважении, ведь является хранителем Дома. А хулиганит Прохор как бы для вида и проформы, чтобы не забывали, кто в доме хозяин.

Пальчики оближешь

В наши дни Дом купца Смирнова – самый настоящий комплекс купеческих зданий, включая торговую ярмарку (варенья, соленья, наливки), парадный зал, ремесленные мастерские (ткацкая, швейная, гончарная, столярная). Четыре зала превратились в комнаты гончара, столяра, художника и ткачихи. В каждой из комнат воссоздан интерьер XIX века, где можно посмотреть и потрогать уникальные старинные вещи, собранные со всего уральского региона.

В ремесленных мастерских можно посетить творческий мастер-класс: в ткацкой вам предложат сделать куклу-оберег, в художественной — оформить фоторамку или расписать картину из керамики, столяр покажет, как делаются скалки, и вы сами поставите на неё клеймо и заберете себе на память. На мастер-классе по гончарному делу вы усядетесь за гончарный круг и попробуете что-нибудь сваять своими руками. Признаться, интересно…

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей
Дом купца Смирнова призрак в подвале Ленин почетный насекальщик и 30 видов пельменей

Святая святых - «Музей пельменя» с действующим кафе. Здесь вам предложат более 30 видов пельменей с самыми разнообразными начинками - от привычных до экзотических. Привлекательна обстановка «едальни»: на ее территории расположились домики часовщика, кузнеца, кондитера, купца. Заняв понравившуюся зону, вы обязательно изучите интерьер и старинные вещицы, пока ожидаете свои пельмешки. А то, что они из разряда «пальчики оближешь», можете не сомневаться…

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