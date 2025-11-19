Гранд Турист – идеальный прицеп для семейных поездок и отдыха на природе

Дом на колесах Гранд Турист: комфортные путешествия с пикапом

Узнайте, как компактный прицеп способен заменить полноценный дом в дороге. Внутри – трансформируемая зона для сна и отдыха. Множество опций для индивидуальной настройки. Оцените преимущества легкого и надежного кемпера для дальних маршрутов.

Путешествия на автомобиле становятся все популярнее, и многие задумываются о собственном доме на колесах. Для тех, кто ищет универсальное решение, появился прицеп Grand Tourism – легкий, но вместительный кемпер, который легко буксировать даже пикапом средней мощности. Его вес начинается от 710 кг, максимальный вес не превышает 750 кг, что позволяет использовать его без ограничения массы.

Внутри прицепа продумано все для комфортного отдыха. Спальная зона трансформируется в кровать и подходит как для двоих взрослых, так и для компании из четырех человек. Благодаря возможности установки подъемной крыши, находиться внутри можно в полный рост, что особенно важно для длительных стоянок. Кухонный блок доступен как изнутри, так и снаружи, а значит готовить еду удобно в любых условиях.

Конструкция шасси и рамы выполнена с учетом российских возможностей: рессорно-амортизаторная подвеска на колесах R15, оцинкованные элементы, упоры безопасности и современная светотехника. Все это обеспечивает безопасность. Внешняя отделка выполнена из композитного материала, а стены и пол – из многослойных сэндвич-панелей с утеплителем, что позволяет сохранять тепло даже в прохладную погоду.

Внутри предусмотрено множество мест для хранения вещей: тумбы, полки, шкафы и приспособления под кухонной столешницей. Окна оборудованы москитными сетками и занавесками, входная дверь увеличенного размера. Кухонная зона оборудована шкафами и ящиками, доступ к которым возможен как изнутри, так и снаружи, что особенно удобно на стоянках.

Гранд-турист можно дооснастить по своему вкусу: в конфигураторе доступны опции матраса, солнечной панели, автономной электрики, отопления, холодильника, душа или маркизы. Такой подход позволяет создать идеальный дом на колесах под свои задачи – будь то семейные поездки, рыбалка или длительные экспедиции. Прицеп отличается надежностью и простотой обслуживания, а это значит, что он станет лучшим спутником для любых маршрутов.