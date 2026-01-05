Роскошный трейлер или полноценная дача на колесах – что выберете вы?

Дом на колесах с двумя спальнями и двумя санузлами удивил ценой и размерами

В мире автодомов появился новый гигант. Две кровати king-size, два санузла и два просторных чердака. Такой трейлер способен заменить загородный дом. Но его стоимость вызывает вопросы. Почему он так популярен у американцев?

В мире автодомов появился новый гигант. Две кровати king-size, два санузла и два просторных чердака. Такой трейлер способен заменить загородный дом. Но его стоимость вызывает вопросы. Почему он так популярен у американцев?

Среди прицепов для отдыха на природе редко встречаются действительно огромные и роскошные варианты, которые могут соперничать с полноценными домами. Однако в линейке Forest River Salem Villa появился новый флагман - модель 40ZZZ, который буквально стирает грань между трейлером и стационарным жильем. Это не просто средство для путешествий, это настоящий дом на колесах, рассчитанный на перемещение всей семьей.

Фото: AllaboutRVs / YouTube

Модель 40ZZZ впечатляет с первого взгляда своей продуманной организацией пространства. Внутри нашлось место для двух полноценных спален с кроватями королевского размера, каждая из которых имеет собственную ванную комнату. Это редкое даже для премиальных автодомов решение. Планировка напоминает современную квартиру-студию: кухня с большой плитой, холодильником и посудомоечной машиной плавно переходит в гостиную и обеденную зону с панорамным окном. В каждой спальне предусмотрены внутренние шкафы и системы хранения, что критически важно для длительных путешествий.

Фото: AllaboutRVs / YouTube

Особого внимания заслуживает второй уровень — это не просто чердак, а полноценное пространство с высокими потолками. Его можно использовать как дополнительные спальные места, игровую комнату для детей или рабочий кабинет. Санузлы оборудованы душевыми кабинами, современной сантехникой и продуманными системами хранения. По уровню комфорта 40ZZZ сопоставим со многими загородными домами.

Фото: AllaboutRVs / YouTube

Главной интригой стала цена этого трейлера. Несмотря на значительные размеры и богатую комплектацию, она оказалась неожиданно доступной для рынка. Многие ожидали стоимость, сравнимую с ценой небольшой квартиры, но производитель сумел удивить публику, что вызвало живые дискуссии среди любителей автопутешествий.

Спрос на подобные модели растет, так как все больше людей выбирают мобильный образ жизни. Трейлеры вроде 40ZZZ становятся отличной альтернативой, позволяя не привязываться к одному месту, путешествовать всей семьей, не жертвуя при этом комфортом. В России такие решения пока только набирают популярность, но тенденция очевидна: современный дом на колесах — это реальный способ изменить привычный уклад жизни.