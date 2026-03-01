Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 20:48

Необычный автодом на базе Ram ProMaster 2500 с отделкой под сауну и продуманной планировкой для семейных путешествий

В мире автодомов привычные платформы вроде Mercedes-Benz Sprinter давно стали стандартом, но на рынке появляются альтернативы с не менее интересными решениями. Summer Breeze на базе Ram ProMaster 2500 выделяется уникальным интерьером из красного кедра и продуманной эргономикой. Почему этот проект привлек внимание экспертов и чем он отличается от привычных кемперов - разбираемся в деталях.

Современный рынок автодомов переживает настоящий бум, и производители все чаще отходят от привычных решений, используя свежие идеи для комфортного отдыха всей семьи. Одним из таких примеров стал проект Summer Breeze, созданный на базе Ram ProMaster 2500 159” компанией Boho Camper Vans из Аризоны. Этот автодом сразу привлекает внимание не только необычной платформой, но и интерьером, напоминающим уютную сауну благодаря обилию красного кедра.

В отличие от большинства популярных кемперов, построенных на базе Mercedes-Benz Sprinter, модель Summer Breeze и подобные ей автомобили отлично подходят для использования в качестве мобильного дома. Внутри организовано просторное пространство, где каждая деталь продумана для максимального комфорта: от многофункциональной кухни до спального места, которое легко трансформируется в зону отдыха. Отделка из красного кедра не только создает атмосферу тепла и уюта, но и обладает антисептическими свойствами, что особенно важно для длительных поездок.

Фото: Boho Camper Vans / Соцсети

Особое внимание уделено системе хранения: вместительные шкафчики и ниши позволяют разместить все необходимое для путешествий, не загромождая пространство. Встроенная система освещения с регулируемой яркостью создает приятную атмосферу в любое время суток. Для автономности предусмотрены солнечные панели и съемный аккумулятор, что делает Summer Breeze полностью независимым от внешних источников энергии.

Интересно, что подобные проекты становятся все более востребованными среди российских автолюбителей, ищущих альтернативу стандартным решениям. Например, ранее мы уже писали о том, как индивидуальный подход к обустройству кемпера на базе Mercedes-Benz Sprinter позволяет создать полноценный дом на колесах, не уступающий по комфорту городской квартире - подробнее об этом можно узнать в материале о переоборудовании Sprinter в уютном автодоме .

Возвращаясь к Summer Breeze, стоит отметить, что производитель уделил особое внимание не только эстетике, но и практичности. Все материалы подобраны с учетом необходимости и простоты ухода, а планировка позволяет с комфортом разместиться даже большой семье. Подобный подход делает этот автодом лучшим выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать привычным уровнем уюта.

Интерес к частным решениям растет не только в США, но и в Европе, где компактные и традиционные автодома становятся все более популярными среди пассажиров. Summer Breeze — незабываемый пример того, как современные технологии и нестандартный взгляд на привычные вещи могут изменить представление о мобильном жилье.

