Удлиненный прицеп Турист Плюс с кухней и спальными местами – идеальный выбор для отдыха

Автор: Мария Степанова

19 ноября 2025, 18:42

Откройте для себя новый уровень свободы с прицепом Турист Плюс. Модель сочетает легкость, вместительность и продуманную планировку. Внутри – уютная зона для сна, снаружи – удобная кухня. Настройте комплектацию под себя и отправляйтесь в путь.

Путешествия на автомобиле становятся все популярнее, а для тех, кто ценит мобильность и комфорт, на рынке появился интересный вариант – удлиненный прицеп-дом «Турист Плюс». Эта модель создана для семейных поездок, активного отдыха и долгих маршрутов по России. Прицеп весит всего 650 кг, а его максимальная масса не превышает 750 кг, что позволяет буксировать его даже автомобилям небольшой мощности.

Внутри прицепа предусмотрено все необходимое для комфортного проживания трех человек – двух взрослых и ребенка. Спальная зона оборудована секциями для хранения вещей, подвесным шкафом и полкой. Окна снабжены москитными сетками и занавесками, чтобы ничто не мешало отдыху. Для удобства пассажира кухня вынесена в отдельный отсек, доступ к нему осуществляется снаружи через подъемную крышку. Здесь есть шкафы, выдвижные ящики и место для аккумулятора, а также возможность установки дополнительного оборудования.

Конструкция прицепа выполнена из современных материалов: стены и пол – это сэндвич-панели с утеплителем, внешняя отделка – композитный алюминий, а внутренняя – прочный пластик. Все элементы рам и подвесок оцинкованы, что обеспечивает надежную фиксацию и устойчивость корпуса. Подвеска рессорно-амортизаторная, колеса R15, светотехника полностью светодиодная. Для безопасности предусмотрены противооткатные упоры и опорное колесо.

Особое внимание уделено деталям: технический отсек между салоном и кухней оборудован освещением и окном с москитной сеткой. Внутри – мебель из прочного пластика, на полу – влагостойкая фанера, потолок отделан карпетом. Все продумано для того, чтобы даже в долгой поездке вы чувствовали себя как дома.

Покупатели могут выбрать комплектацию по своему вкусу: добавить матрас, солнечную панель, автономную электрику, отопление, холодильник, душ или маркизу. 

