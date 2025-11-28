Спят в машине, едят у костра, работают из леса: кто эти «безумцы на колёсах» и почему им завидуют все?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 ноября 2025, 06:10

Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России

Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России

Спят в машине, едят у костра, работают из леса: кто эти «безумцы на колёсах» и почему им завидуют все?

Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России

Ещё пять лет назад автодом в России воспринимали как экзотику: нечто из американских фильмов или европейских блогов. Сегодня же всё больше россиян всерьёз задумываются о покупке или переоборудовании автомобиля под мобильное жильё. Что изменилось? Почему «дом на колёсах» перестал быть мечтой и превратился в реальный тренд? Разбираемся.

Ещё пять лет назад автодом в России воспринимали как экзотику: нечто из американских фильмов или европейских блогов. Сегодня же всё больше россиян всерьёз задумываются о покупке или переоборудовании автомобиля под мобильное жильё. Что изменилось? Почему «дом на колёсах» перестал быть мечтой и превратился в реальный тренд? Разбираемся.

1. Изменение туристических предпочтений

Первый сдвиг произошел во времена ковидной изоляции и последующей постепенной переориентации с зарубежных курортов на внутренний туризм. Спустя два года границы вновь начали закрываться, перелёты подорожали, но желание отдохнуть и получить новые впечатления никуда не делось. В результате путешественники начали активно осваивать просторы родной страны: от Камчатки до Калининграда, от Алтая до Кавказа. Туристическая инфраструктура не успевала за возросшим в разы спросом.

Автодом в этом контексте стал идеальным решением. Он даёт свободу передвижения без привязки к маршрутам общественного транспорта, расписаниям и ценам на гостиницы. Остановился у озера, пожарил шашлык, переночевал под звёздами и дальше в путь. Такой формат путешествий особенно привлекателен для семей, любителей природы и тех, кто хочет «сбежать» от городской суеты.

Фото: freepik.com

2. Экономическая выгода

Кризисные явления и инфляция заставили многих пересмотреть бюджет на отдых. Путёвки на море, аренда вилл, перелёты - всё это стало значительно дороже. В то же время путешествие на автодоме может оказаться гораздо экономичнее.

Да, первоначальные вложения в покупку или переоборудование могут быть немалыми, но в перспективе автодом окупается: вы сами готовите еду, не платите за отели, а топливо обходится дешевле, чем авиабилеты и трансферы. Особенно выгодно это при длительных поездках, например, месячном путешествии по югу России или Сибири.

Фото: freepik.com

3. Развитие инфраструктуры и поддержка от государства

Раньше одной из главных проблем для автопутешественников было отсутствие мест для ночёвки - оборудованных кемпингов, где можно было бы подзарядить аккумуляторы и пополнить запасы воды. Сегодня ситуация меняется. По всей стране появляются официальные кемпинги, стоянки с электричеством, водой и канализацией. В регионах активно развивается сеть туристических кластеров, где автодома принимают наравне с обычными туристами.

Кроме того, государство начало стимулировать внутренний туризм: программы кешбэка, субсидии на поездки, развитие дорожной инфраструктуры. В 2023–2024 годах даже обсуждалась возможность упрощённой регистрации переоборудованных под автодома автомобилей - это снизило бы барьер для новичков.

Фото: freepik.com

4. Тренд на «осознанную мобильность» и цифровое кочевничество

С ростом удалённой работы всё больше людей задумываются: зачем жить в мегаполисе, если можно работать из любого уголка страны? Фрилансеры, IT-специалисты, преподаватели и копирайтеры всё чаще выбирают «цифровое кочевничество» - жизнь в пути при сохранении дохода.

Автодом здесь выступает как идеальное мобильное жильё: компактное, функциональное, автономное. Для таких людей важно не просто путешествовать, а жить по-новому: минималистично, экологично, в гармонии с природой. И именно автодом позволяет реализовать эту философию на практике.

Фото: freepik.com

5. Доступность и разнообразие моделей

Раньше автодома в России были либо редкими и дорогими импортными моделями, либо самодельными «кустарными» вариантами. Сегодня рынок предлагает широкий выбор:

- компактные кемперы на базе Lada Niva, ГАЗелей, Соболей или УАЗов;
- переоборудованные микроавтобусы и даже КамАЗы;
- модульные решения с санузлом, кухней и даже душем;
- кемпботы и хаусботы

Многие компании выпускают готовые комплекты для самостоятельного переоборудования: от простых спальных мест до полноценных систем жизнеобеспечения. Это делает автодом доступным даже для ограниченного бюджета.

Фото: freepik.com

6. Социальный фактор и влияние медиа

Нельзя недооценивать роль соцсетей и видеоблогеров. Каналы о путешествиях на автодомах набирают сотни тысяч подписчиков. Люди смотрят и думают: «Если у них получилось, почему не получится у меня?»

Появились целые сообщества в соцсетях, где владельцы автодомов делятся маршрутами, советами по ремонту и местами для ночёвки. Проводятся слёты, фестивали и встречи, а в Москве последние несколько лет проводится масштабная выставка «Поехали», посвященная самостоятельным путешествиям на любом транспорте, которая с каждым годом собирает все больше и больше участников. 

Фото: freepik.com

Постепенно автодом в России перестает быть просто транспортным средством и становится символом новой культуры путешествий и даже образа жизни. Причины роста популярности понятны: экономика, свобода, инфраструктура, технологии и социальные тренды работают в одном направлении.

Скорее всего, в ближайшие годы интерес к автодомам будет только расти. Возможно, уже совсем скоро увидеть «дом на колёсах» у обочины станет таким же привычным, как встретить путешествующего велосипедиста или мотоциклиста.

А вы уже задумывались о том, чтобы отправиться в путешествие на автодоме? Может, именно ваш следующий отпуск пройдёт не в отеле у моря, а в лесу под шум дождя, с чашкой кофе и видом на рассвет?

Если вы только начинаете знакомство с миром автодомов, следите за нашими материалами: скоро выйдут обзоры лучших моделей, гид по переоборудованию и подборка маршрутов для первого путешествия на автодоме по России.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Тверь Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться