Домашний медведь выломал дверь Lamborghini Huracan ради яблока: хозяин смеется (видео)
Хозяин медведя и суперкара – арабский шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш, инвестор и коллекционер мощных автомобилей из Дубая. В его домашнем зверинце множество экзотических животных, включая тигров, львов, гиен и змей. В инстаграме можно увидеть, как он играет со своими питомцами и дорогими автомобилями. Шейх нисколько не беспокоится, что когти медведя или льва повредят краску Rolls-Royce Wraith или Lamborghini Urus.
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Зоозащитники неоднократно критиковали шейха за то, что он держит всех этих диких животных в неволе. Но Хумайд Абдулла Альбукаиш утверждает, что звери окружены любовью и заботой, с ними прекрасно обращаются, а спят они в просторных вольерах, оборудованных климат-контролем.
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