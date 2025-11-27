Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дмитрий Новиков

27 ноября 2025, 15:37

Dongfeng бросает вызов европейцам: GX Pro выходит на рынок премиальных тягачей

GX Pro против Renault и Isuzu: китайцы замахнулись на вершину, но хватит ли им дерзости?

Dongfeng Trucks готовит премиальный сюрприз для России и Беларуси. GX Pro обещает удивить оснащением и ценой. Официальные дилеры уже на низком старте. Подробности о новой линейке держатся в секрете.

На глобальной конференции в Шияне компания Dongfeng Trucks неожиданно для многих объявила о смене курса: теперь китайский производитель намерен конкурировать с мировыми лидерами в сегменте премиальных грузовиков. Как сообщает Комтранс, Dongfeng представил новую стратегию и вывел на сцену флагманскую модель GX Pro, открывающую G-линейку.

GX Pro сразу привлек внимание благодаря полностью оцинкованной кабине, что обещает долгий срок службы даже в суровых условиях. Инженеры уделили особое внимание антикоррозийной защите, а также оснастили тягач современными электронными системами. Внутри кабины — цифровая приборная панель, крупный мультимедийный дисплей, электрогидравлический усилитель руля и электромеханический стояночный тормоз. Все это подчеркивает стремление Dongfeng выйти на новый уровень комфорта и технологий.

Под капотом GX Pro установлен 13,5-литровый двигатель Cummins Z14, развивающий от 520 до 560 лошадиных сил. В паре с ним работает 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач Eaton или ZF, что должно обеспечить плавность хода и экономичность. Производитель также показал две концепции дизайна кабины: обновленную цифровую версию и футуристичный X-дизайн, который уже реализован в новом самосвале X7-C.

Фото:Dongfeng

Dongfeng не скрывает своих амбиций: компания намерена поднять престиж бренда до уровня таких гигантов, как Renault Trucks и Isuzu. По информации Комтранс, новая G-линейка станет основой премиального семейства, которое будет доступно в странах ЕАЭС, включая Россию и Беларусь. В Беларуси продажи GX Pro стартуют первыми — дилеры уже готовят площадки для приема новинки. В России сроки выхода и цены пока не раскрываются, однако представители дистрибьюторов уверяют, что сертификация для российского рынка уже в процессе.

Ожидается, что стоимость GX Pro в России окажется ниже, чем у европейских конкурентов с аналогичным оснащением, но выше текущих моделей Dongfeng KR и KX. По предварительным оценкам, цена может варьироваться от 10 до 14 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Такой подход может привлечь внимание перевозчиков, ищущих баланс между ценой и премиальным уровнем техники.

Появление GX Pro и новой G-линейки может серьезно изменить расстановку сил на рынке магистральных тягачей. Dongfeng явно не намерен довольствоваться ролью догоняющего и готов предложить нечто большее, чем просто очередной китайский грузовик. Теперь остается дождаться официального старта продаж и узнать, насколько амбиции компании соответствуют реальности.

Упомянутые марки: DongFeng
