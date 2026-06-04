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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 11:09

Dongfeng Huge стал доступнее в Беларуси: разница в цене с Россией достигла 700 тысяч рублей

Dongfeng Huge стал доступнее в Беларуси: разница в цене с Россией достигла 700 тысяч рублей

Белорусы покупают кроссовер дешевле чем россияне потому что курс ниже

Dongfeng Huge стал доступнее в Беларуси: разница в цене с Россией достигла 700 тысяч рублей

Dongfeng начал продажи обновленного Huge в Беларуси, и цены оказались заметно ниже российских. Почему разница в стоимости достигает 700 тысяч рублей, какие изменения получил кроссовер и что это значит для рынка - разбираемся, что скрыто за цифрами. Мало кто знает, но новые условия могут повлиять на выбор покупателей в обеих странах.

Dongfeng начал продажи обновленного Huge в Беларуси, и цены оказались заметно ниже российских. Почему разница в стоимости достигает 700 тысяч рублей, какие изменения получил кроссовер и что это значит для рынка - разбираемся, что скрыто за цифрами. Мало кто знает, но новые условия могут повлиять на выбор покупателей в обеих странах.

Для российских автолюбителей новость о старте продаж обновленного Dongfeng Huge в Беларуси может стать настоящим поводом задуматься о выгоде покупки за границей. Разница в цене между рынками двух стран оказалась настолько существенной, что вопрос экономии выходит на первый план. Белорусские дилеры предлагают кроссовер на 700 тысяч рублей дешевле, чем в России, что особенно актуально на фоне продолжающегося роста цен на новые автомобили.

Обновленный Dongfeng Huge получил не только свежий внешний вид, но и расширенный набор опций. Габариты модели составляют 4720 х 1910 х 1702 мм, колесная база - 2825 мм, а дорожный просвет - 210 мм. Среди заметных изменений - новая горизонтальная полоса между фарами, усиленная тонировка задних стекол, 19-дюймовые диски оригинального дизайна и расширенная палитра цветов кузова. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».

В Беларуси цены на Dongfeng Huge 2026 модельного года стартуют от 89 300 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 2,33 млн российских рублей. Для сравнения, в России за аналогичный кроссовер 2025 года просят минимум 3,03 млн рублей. Такая разница объясняется не только валютным курсом, но и особенностями налогообложения и таможенных пошлин. В результате белорусский рынок становится привлекательной альтернативой для тех, кто ищет способ сэкономить на покупке нового автомобиля.

Интересно, что в сегменте доступных кроссоверов конкуренция усиливается не только за счет цен. Ранее эксперты отмечали, что Geely Atlas смог опередить Dongfeng Huge в сравнительном тесте, проведенном журналом «За рулем». А вот другой китайский бренд, Jetta, недавно также вышел на рынок с моделью VS8, которая сразу привлекла внимание благодаря выгодной цене и особенностям комплектации. Подробнее о том, как новые игроки меняют расстановку сил среди SUV, можно узнать в материале о выходе Jetta VS8 на российский рынок.

Стоит добавить, что разница в стоимости между странами может быть временной: изменения в таможенных правилах или колебания валют способны быстро скорректировать ситуацию. Кроме того, покупка автомобиля за границей требует учета дополнительных расходов на доставку, оформление документов и возможную адаптацию под российские стандарты. Тем не менее, текущая ситуация создает уникальные условия для тех, кто готов рассмотреть альтернативные варианты приобретения нового кроссовера. Для многих покупателей это шанс получить современный автомобиль с расширенным оснащением по более привлекательной цене, чем на внутреннем рынке.

Упомянутые модели: DongFeng Huge
Упомянутые марки: DongFeng
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