Что думают опытные и молодые водители о дизайне, эргономике и управляемости Dongfeng Mage

Dongfeng Mage глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера для молодежи

Кроссовер Dongfeng Mage вызвал неоднозначные оценки среди водителей разного возраста. Эксперты отмечают интересные решения и спорные моменты в эргономике, управлении и оснащении. Почему этот автомобиль обсуждают сейчас - в нашем материале.

Китайский кроссовер Dongfeng Mage, созданный для привлечения молодой аудитории, вызвал неоднозначную реакцию у водителей разных поколений в России. Взрослые и молодые эксперты сошлись во мнении, что автомобиль не оставляет равнодушным, однако оценили его с противоположных позиций: для одних это свежий взгляд, для других — набор спорных решений.

Предприниматель с почти сорокалетним стажем сразу отметил разочарование в эргономике салона, где отсутствие подсветки и неудачное расположение USB-порта соседствуют с большим вертикальным дисплеем и просторным вторым рядом. Его главными претензиями стали жесткая подвеска, шум ветра на скорости и неудобная кнопка открытия багажника, тогда как работа климат-контроля и эффективность головной оптики, напротив, порадовали.

Молодой водитель, напротив, увидел в дизайне агрессию и современность, но усомнился в реальной ориентации кроссовера на молодежь из-за посредственной динамики и слишком чувствительных тормозов. Ему также не понравилась жесткая подвеска, узкие фары и дешевый пластик интерьера, хотя камера кругового обзора оказалась полезной в городе, а места на заднем диване достаточно, несмотря на отсутствие регулировок. Опытный редактор добавил, что внешность Mage — едва ли не главное его достоинство, но отсутствие физических кнопок и необходимость отвлекаться на сенсорный экран он счел опасным решением.

Несмотря на заявленный объем багажника в 637 литров, водители всех возрастов сочли его маловатым, а восприятие салона оказалось хуже реальной стоимости автомобиля. Цены на базовую версию со скидками делают кроссовер визуально привлекательнее, но вопрос о его целевой аудитории остается открытым. В итоге Dongfeng Mage стал примером того, как попытка угодить сразу всем поколениям приводит к смешанным результатам, оставляя у покупателей чувство компромисса.