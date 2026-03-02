Что думают опытные и молодые водители о дизайне, эргономике и управляемости Dongfeng Mage

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 23:01

Dongfeng Mage глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера для молодежи

Dongfeng Mage глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера для молодежи

Что думают опытные и молодые водители о дизайне, эргономике и управляемости Dongfeng Mage

Dongfeng Mage глазами водителей: плюсы и минусы нового кроссовера для молодежи

Кроссовер Dongfeng Mage вызвал неоднозначные оценки среди водителей разного возраста. Эксперты отмечают интересные решения и спорные моменты в эргономике, управлении и оснащении. Почему этот автомобиль обсуждают сейчас - в нашем материале.

Кроссовер Dongfeng Mage вызвал неоднозначные оценки среди водителей разного возраста. Эксперты отмечают интересные решения и спорные моменты в эргономике, управлении и оснащении. Почему этот автомобиль обсуждают сейчас - в нашем материале.

Китайский кроссовер Dongfeng Mage, созданный для привлечения молодой аудитории, вызвал неоднозначную реакцию у водителей разных поколений в России. Взрослые и молодые эксперты сошлись во мнении, что автомобиль не оставляет равнодушным, однако оценили его с противоположных позиций: для одних это свежий взгляд, для других — набор спорных решений.

Предприниматель с почти сорокалетним стажем сразу отметил разочарование в эргономике салона, где отсутствие подсветки и неудачное расположение USB-порта соседствуют с большим вертикальным дисплеем и просторным вторым рядом. Его главными претензиями стали жесткая подвеска, шум ветра на скорости и неудобная кнопка открытия багажника, тогда как работа климат-контроля и эффективность головной оптики, напротив, порадовали.

Молодой водитель, напротив, увидел в дизайне агрессию и современность, но усомнился в реальной ориентации кроссовера на молодежь из-за посредственной динамики и слишком чувствительных тормозов. Ему также не понравилась жесткая подвеска, узкие фары и дешевый пластик интерьера, хотя камера кругового обзора оказалась полезной в городе, а места на заднем диване достаточно, несмотря на отсутствие регулировок. Опытный редактор добавил, что внешность Mage — едва ли не главное его достоинство, но отсутствие физических кнопок и необходимость отвлекаться на сенсорный экран он счел опасным решением.

Несмотря на заявленный объем багажника в 637 литров, водители всех возрастов сочли его маловатым, а восприятие салона оказалось хуже реальной стоимости автомобиля. Цены на базовую версию со скидками делают кроссовер визуально привлекательнее, но вопрос о его целевой аудитории остается открытым. В итоге Dongfeng Mage стал примером того, как попытка угодить сразу всем поколениям приводит к смешанным результатам, оставляя у покупателей чувство компромисса.

Упомянутые модели: DongFeng Mage
Упомянутые марки: DongFeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ДонгФенг

Похожие материалы ДонгФенг

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Тверь Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться